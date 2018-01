Everton slaat huuraanbiedingen op Klaassen af

"Maar we hebben tot nu toe alles afgeslagen", zei manager Sam Allardyce maandag, twee dagen voor het sluiten van de transfermarkt. "We gaan een speler alleen verhuren als het voor zowel hem als de club beter is."

Sören Lerby, de zaakwaarnemer van Klaassen, benadrukt dat de 24-jarige ex-Ajacied voor zijn kans wil vechten bij de huidige nummer negen van de Premier League. "Van een vertrek is geen sprake", zegt de Deen.

Klaassen kwam afgelopen zomer op voorspraak van de toenmalige manager Ronald Koeman naar Goodison Park. Everton betaalde 27 miljoen euro voor de middenvelder, die een vijfjarig contract kreeg.

Klaassen raakte al snel zijn basisplaats kwijt en zit sinds het ontslag van Koeman en de komst van Allardyce zelfs bijna nooit meer bij de wedstrijdselectie. Hij speelde zijn laatste duel op 7 december in de Europa League tegen Apollon Limassol (0-3).

Volle programma

"We hebben dit seizoen al 36 spelers gebruikt vanwege het volle programma en de vele blessures", zei Allardyce. "We willen een brede selectie van zo'n 25 man houden."

Everton, waar ook reservedoelman Maarten Stekelenburg onder contract staat, is al uitgeschakeld in de Europa League, FA Cup en League Cup. Woensdag speelt de ploeg uit Liverpool om 20.45 uur thuis tegen Crystal Palace in de Premier League.

