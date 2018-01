Arbiter Makkelie aangesteld voor beladen duel in Saudi-Arabië

Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse scheidsrechter wordt ingevlogen om een competitieduel in Saudi-Arabië in goede banen te leiden. Björn Kuipers had in 2015 de primeur bij de stadsderby van Jeddah tussen Al-Ittihad en Al-Ahli. Vorig jaar floot Kevin Blom diezelfde wedstrijd.

De voormalig Engels toparbiter Mark Clattenburg is hoofd van de Saudische scheidsrechtersbond. Hij vroeg de KNVB een Nederlandse leidsman af te vaardigen voor het duel tussen de nummer dertien en nummer tien van de competitie, die bestaat uit veertien ploegen.

Er breekt een drukke periode aan voor Makkelie, die zondag op zijn 35e verjaardag nog de leiding had over FC Utrecht-Ajax (0-0). Deze week volgt hij samen met Kuipers en Serdar Gözübüyük een trainingskamp voor Europese toparbiters op Malta.

Daarna reist hij via Saudi-Arabië door naar Qatar, waar de FIFA een bijeenkomst organiseert voor (video)scheidsrechters die in beeld zijn voor het WK in Rusland. Ook Kuipers is daarbij aanwezig.