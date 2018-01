Suarez en Messi buigen achterstand Barça tegen Alaves om in nipte zege

Luis Suarez en Lionel Messi namen Barcelona diep in de tweede helft bij de hand. De Uruguyaan schoot in de 71e minuut op aangeven van Andres Iniesta via de hand van ploeggenoot Gerard Pique en een speler van Alaves raak. Messi maakte er met een fraaie vrije trap zes minuten voor tijd 2-1 van.

Alaves was halverwege de eerste helft op voorsprong gekomen. In de 23e minuut gleed oud-Feyenoorder John Guidetti de bal met het nodige geluk in de korte hoek. De Baskische club won vorig seizoen nog in de competitie in Camp Nou, maar kon die stunt deze keer niet herhalen.

Bij Barcelona maakte Philippe Coutinho zijn basisdebuut. De voor 160 miljoen euro van Liverpool overgenomen Braziliaan werd na ruim een uur gewisseld. Eerder deze week mocht hij al invallen in de bekerwedstrijd tegen Espanyol.

Het nog altijd ongeslagen Barcelona gaat nog altijd ruim aan kop in Spanje. Met 57 punten uit 21 duels hebben de Catalanen een voorsprong van elf punten op nummer twee Atletico Madrid, dat zondag met 3-0 won van Las Palmas.

Atletico

Atletico was vorige week tegen Girona blijven steken op 1-1 en werd dinsdag door Sevilla uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi. Ook tegen degradatiekandidaat Las Palmas duurde het ruim een uur voordat de ban werd gebroken.

Antoine Griezmann opende de score waarna Fernando Torres, basisspeler vanwege het ontbreken van de geblesseerde Diego Costa, er ruim een kwartier voor tijd 2-0 van maakte. In de slotfase was invaller Thomas Partey nog goed voor de 3-0.

Atletico staat met 46 punten boven Valencia (40) en Real Madrid (38), de nummers drie en vier in de Primera Division.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division

Napoli

In Italië nestelde Napoli zich dankzij de zesde overwinning op rij weer aan kop van de Serie A. De ploeg versloeg op eigen veld Bologna met 3-1. Dries Mertens was goed voor twee doelpunten.

Rodrigo Palacio zette Bologna al in de eerste minuut op voorsprong, maar een eigen doelpunt van Ibrahima Mbaye bracht de stand vier minuten later alweer in evenwicht. Mertens benutte in de 37e minuut een strafschop. Een klein kwartier na rust maakte de Belg er 3-1 van, op aangeven van Lorenzo Insigne. Amin Younes, die de komende dagen zijn transfer van Ajax naar Napoli afrondt, zat op de tribune in Napels.

Napoli heeft 57 punten uit 22 duels, één meer dan Juventus dat zaterdag al met 2-0 had gewonnen bij Chievo Verona. Nummer drie Lazio lijkt definitief te zijn afgehaakt in de titelstrijd. De Romeinen verloren met 2-1 bij AC Milan. Bij de bezoekers werd Stefan de Vrij een kwartier voor tijd gewisseld. Lazio is derde met elf punten achterstand op koploper Napoli.

AS Roma

AS Roma zakt steeds verder weg in de Serie A. De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco verloor de thuiswedstrijd tegen Sampdoria: 0-1. Roma wacht nu al anderhalve maand op een overwinning.

Met Kevin Strootman in het basisteam, kreeg Roma zes minuten voor rust een grote kans om op voorsprong te komen. De door Alessandro Florenzi genomen strafschop werd gestopt door keeper Emiliano Viviano. Die misser kwam Roma duur te staan. Sampdoria sloeg in de 80e minuut via aanvaller Duvan Zapata wel toe en won.

Woensdag stonden Roma en Sampdoria in de competitie ook al tegenover elkaar. De inhaalwedstrijd eindigde toen onbeslist (1-1). Daarvoor verspeelde Roma al punten tegen Internazionale (1-1), Atalanta (1-2), Sassuolo (1-1) en Juventus (1-0). Roma won 16 december tegen Cagliari voor het laatst in de Serie A en is afgezakt naar de vijfde plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A