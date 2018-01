Van de Looi snapt dat onvrede Willem II-fans zich richt op trainer

De coach van Willem II maakte eerder deze week bekend dat hij zijn contract aan het eind van het seizoen niet gaat verlengen en vermoedt dat niet alle supporters hem dat in dank afnemen. Vooral het wisselbeleid tegen AZ kon op weinig begrip rekenen.

"Het is teleurstelling en die richt zich op de trainer", vertelde Van de Looi bij FOX Sports. "Omdat de trainer vier dagen daarvoor heeft gezegd dat hij na dit seizoen wat anders gaat doen. Dus dat is hartstikke begrijpelijk."

"Het is gewoon een slechte samenloop van omstandigheden", concludeerde de coach, die in mei 2016 bij de Brabantse club werd aangesteld als opvolger van Jurgen Streppel. "Daar moet je als trainer ook mee om kunnen gaan."

Ogbeche

Van de Looi moest het vooral ontgelden op het moment dat hij bij een 0-2 achterstand zijn spits Bartholomew Ogbeche naar de kant haalde. Een deel van het publiek reageerde op die wissel met het minutenlang scanderen van het hatelijke "Erwin, rot op."

"Ogbeche heeft net voor de winterstop een hamstringblessure gehad. Die hebben we net klaar gestoomd voor de eerste wedstrijd na de winterstop, maar hij is nog niet honderd procent fit. Als je dan na een uur kansloos achter staat tegen AZ, dan is het gerechtvaardigd om hem eruit te halen. Maar goed, ik snap de reactie van het publiek wel hoor."

Willem II is gezakt naar de veertiende plaats in de Eredivisie en staat nog maar één punt boven de nacompetitiestreep. De ploeg heeft een belangrijke week voor de boeg met een kwartfinale in de KNVB-beker tegen Roda JC op donderdag en een competitieduel met hekkensluiter Sparta op zondag.

"Dat zijn prachtige wedstrijden om naar uit te kijken", vindt Van de Looi. "Maar dan moet het wel drie klassen beter dan vandaag."