Van Persie voelt zich met de dag sterker worden bij Feyenoord

"Ik heb nu vijf trainingen en twee invalbeurten achter mijn naam staan en dat is prima", zei Van Persie tegen FOX Sports. "Ik had vandaag meer kunnen spelen, maar het is goed zo. Stap voor stap bouw ik het op."

In de weken voor zijn transfer trainde Van Persie individueel. "Dat was goed, maar ik ben blij dat ik hier bij Feyenoord weer met een groep train. De trainingen zijn pittig, maar ook leuk. Door het plezier dat ik heb verdwijnen de pijntjes snel naar de achtergrond. Sinds ik hier ben binnengekomen voel ik me elke dag sterker worden."

Op het moment dat Van Persie zondag in het veld kwam tegen ADO Den Haag was het al 3-1. "Het begon moeizaam, maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Een prachtige overwinning", zei Van Persie, die onder luid applaus binnen de lijnen kwam en dat deed hem goed.

"Ik heb hier de afgelopen jaren met Oranje gespeeld, maar in het Feyenoord-shirt voelt het anders. Tegelijkertijd is het ook vertrouwd, omdat ik hier al tweeënhalf jaar in het eerste gespeeld heb. Ik voel me hier thuis."

Jörgensen

Komende woensdag komt Van Persie waarschijnlijk weer in actie. Feyenoord treft dan in De Kuip PSV in de kwartfinales van de KNVB-beker en de kans is aanwezig dat spits Nicolai Jörgensen dan niet meer bij de Rotterdammers speelt. De spits staat in de nadrukkelijke belangstelling van Newcastle United en sprak daar ook over met Van Persie.

"Ik gun Nicolai het allerbeste, maar wat ik verder tegen hem gezegd heb blijft onder ons", zei Van Persie, die zichzelf niet dé opvolger van de Deen wil noemen. "Als hij weggaat, kan Dylan Vente hem vervangen en ik ook. En misschien komt er een vervanger bij. Maar zover is het allemaal niet. We zien de komende dagen wel wat gebeurt."

Feyenoord tegen PSV begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip.

