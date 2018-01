FC Volendam klopt Go Ahead dankzij late treffer in doelpuntenfestijn

Volendam stond na een halfuur met 2-0 voor dankzij treffers van Kevin Visser en Enzo Stroo. Kort daarna zorgde Sam Hendriks voor de aansluitingstreffer.

In de tweede helft boog Go Ahead de achterstand in het Kras Stadion om in een 3-2 voorsprong via een eigen doelpunt van Ties Evers en een goal van Stefano Beltrame.

Ook Volendam beschikte over veerkracht, want twintig minuten voor tijd bracht Rodney Antwi de thuisploeg langszij en vijf minuten voor tijd bezorgde Stroo zijn ploeg met zijn tweede van de wedstrijd alsnog de winst.

Door de overwinning passeert Volendam de Eagles ook op de ranglijst. De Noord-Hollanders, die in 2018 nog zonder puntenverlies zijn, bezet met 26 punten uit 22 wedstrijden de vijftiende plaats. Go Ahead staat met 23 punten een plek lager.

NEC

Afgelopen vrijdag nam NEC de koppositie in de Jupiler League over van Fortuna Sittard. De Nijmegenaren wonnen in de Goffert met 1-0 van FC Den Bosch, terwijl de Limburgers in Sittard met 1-2 verloren van FC Emmen.

Maandag staat de laatste wedstrijd van de 22e speelronde op het programma. Dan treft Jong PSV in de derby op De Herdgang FC Eindhoven.

