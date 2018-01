City en Chelsea naar achtste finales FA Cup, hoofdrol El Ghazi bij Lille

Manchester City won de uitwedstrijd tegen Cardiff City, dat uitkomt op het tweede Engelse niveau, met 0-2. Kevin De Bruyne en Raheem Sterling scoorden voor de koploper van de Premier League.

De Bruyne verraste doelman Neil Etheridge al in de achtste minuut met een slim genomen vrije trap. Sterling kopte raak na een assist van Bernardo Silva en zette zo al in de 37e minuut de 0-2 eindstand op het scorebord.

Tegenvaller voor Manchester City was het geblesseerd uitvallen van Leroy Sané. Hij werd het slachtoffer van een harde charge van Joe Bennett, die van geluk mocht spreken dat hij ontsnapte met geel.

Bij City maakte Belgisch international Vincent Kompany zijn rentree na een maand blessureleed. De verdediger speelde de hele wedstrijd mee.

Chelsea

Chelsea boekte een 3-0 bekerzege op Newcastle en had dat grotendeels te danken aan Michy Batshuayi. De Belgische spits zorgde met goals in de 31e en 44e minuut voor de 2-0 ruststand.

De definitieve beslissing viel twintig minuten voor tijd toen de Spanjaard Marcos Alonso er met een prachtige vrije trap 3-0 van maakte. Newcastle, dat deze transferperiode Nicolai Jörgensen hoopt over te nemen van Feyenoord, kon daar niets tegenover stellen.

Replay

Sheffield Wednesday, Manchester United, Leicester City, Coventry City, Southampton, Brighton & Hove Albion, Wigan Athletic, Hull City, Sheffield United en West Bromwich Albion schaarden zich vrijdag en zaterdag al bij de laatste zestien in het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Bij Birmingham City-Huddersfield Town, Rochdale-Millwall, Swansea City-Notts County en Tottenham Hotspur-Newport County moet een replay uitwijzen wie naar de volgende ronde mag, nadat de eerste onderlinge onmoetingen geen winnaar opleverden. Deze replays worden gespeeld op 6 en 7 februari.

Bekerhouder Arsenal, dat vorig seizoen in de finale Chelsea versloeg, werd in de vorige ronde al verrassend uitgeschakeld door Nottingham Forest. De eindstrijd is dit jaar op zaterdag 19 mei op Wembley.

El Ghazi

In de Franse Ligue 1 bezorgde El Ghazi zijn ploeg Lille met een goal en een assist een 2-1 thuiszege op RC Strasbourg. De Noord-Franse ploeg deed daarmee goede zaken in de strijd tegen degradatie.

De voormalig speler van Ajax zette Lille een kwartier voor tijd met een kopbal op voorsprong. Het was niet het winnende doelpunt voor Lille, want Strasbourg maakte kort na de treffer van El Ghazi gelijk via Idriss Saadi. Lille won toch, door een doelpunt in blessuretijd van Edgar Ie. El Ghazi gaf de assist.

Voor Lille was het een belangrijke zege. De club steeg van de negentiende naar de zeventiende plaats in de Ligue 1. Strasbourg, dat elfde staat, heeft nog maar twee punten meer.

Atletico

In Spanje laat Atletico Madrid de achterstand op koploper FC Barcelona dit weekend in ieder geval niet verder oplopen. De thuiswedstrijd tegen Las Palmas werd met duidelijke cijfers gewonnen: 3-0.

Atletico was vorige week tegen Girona blijven steken op 1-1 en werd dinsdag door Sevilla uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi. Ook tegen degradatiekandidaat Las Palmas duurde het ruim een uur voordat de ban werd gebroken.

Antoine Griezmann opende de score waarna Fernando Torres, basisspeler vanwege het ontbreken van de geblesseerde Diego Costa, er ruim een kwartier voor tijd 2-0 van maakte. In de slotfase was invaller Thomas Partey nog goed voor de 3-0.

Atletico staat tweede in de Primera Division met een achterstand van acht punten op Barcelona, dat zondagavond nog thuis aantreedt tegen Alaves. Valencia (40) en Real Madrid (38) zijn de nummers drie en vier.

Napoli

In Italië nestelde Napoli zich dankzij de zesde overwinning op rij weer aan kop van de Serie A. De ploeg versloeg op eigen veld Bologna met 3-1. Dries Mertens was goed voor twee doelpunten.

Rodrigo Palacio zette Bologna al in de eerste minuut op voorsprong, maar een eigen doelpunt van Ibrahima Mbaye bracht de stand vier minuten later alweer in evenwicht. Mertens benutte in de 37e minuut een strafschop. Een klein kwartier na rust maakte de Belg er 3-1 van, op aangeven van Lorenzo Insigne. Amin Younes, die de komende dagen zijn transfer van Ajax naar Napoli afrondt, zat op de tribune in Napels.

Napoli heeft 57 punten uit 22 duels, één meer dan Juventus dat zaterdag al met 2-0 had gewonnen bij Chievo Verona. Nummer drie Lazio lijkt definitief te zijn afgehaakt in de titelstrijd. De Romeinen verloren met 2-1 bij AC Milan. Bij de thuisploeg werd Stefan de Vrij een kwartier voor tijd gewisseld. Lazio is derde met elf punten achterstand op koploper Napoli.

Leverkusen

In Duitsland klom Bayer Leverkusen naar de tweede plaats in de Bundesliga. De ploeg van trainer Heiko Herrlich won thuis met 2-0 van FSV Mainz 05, waarr Nigel de Jong in de basis stond.

De eerste helft verliep zonder doelpunten. Leon Bailey opende in de derde minuut na de pauze de score. De Braziliaan Wendell bepaalde in de 68e minuut de eindstand door het benutten van een strafschop.

De Jong deed een uur mee bij Mainz. De voormalig international werd, met een gele kaart achter zijn naam, vervangen door de Deen Emil Berggreen.

Leverkusen heeft zestien punten minder dan koploper Bayern München. Mainz blijft vijftiende met twintig punten.

