Feyenoord verslaat ADO bij rentree Van Persie in De Kuip

Afgelopen woensdag maakte Van Persie in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) al zijn eerste tien minuten sinds zijn terugkeer bij Feyenoord en tegen ADO kwam hij na 82 minuten binnen de lijnen.

Toornstra had kort daarvoor voor opluchting gezorgd door de 3-1 te maken voor de thuisclub, die na de 2-1 van Lex Immers moest vrezen voor de gelijkmaker. Tonny Vilhena en Steven Berghuis waren de andere doelpuntenmakers voor de thuisclub. Alle goals vielen na rust.

De zege op ADO was pas de eerste overwinning van Feyenoord in 2018. De Rotterdamse club heeft zestien punten achterstand op koploper PSV en negen op nummer twee Ajax, die eerder op zondag bij FC Utrecht bleef steken op 0-0.

Door de grote achterstand lijkt de landstitel onhaalbaar voor Feyenoord, dat nog wel in de race is in het KNVB-bekertoernooi. Woensdag treft de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in De Kuip PSV in de kwartfinales.

Kreijermaat

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO herdacht De Kuip met een applaus oud-speler Reinier Kreijermaat, die deze week op 82-jarige leeftijd overleed. Het duurde vervolgens lang voordat er wat gebeurde in De Kuip. Pas na 25 minuten kreeg Feyenoord de eerste kans via Nicolai Jörgensen.

Met een slimme voetbeweging stuurde Toornstra de spits, die in de belangstelling staat van Newcastle United, richting het doel van ADO. Het lage schot van Jörgensen eindigde vervolgens op de buitenkant van de paal.

Dichter bij een goal kwam Feyenoord in de eerste helft niet meer. Berghuis schoot op slag van rust voorlangs en aan de andere kant raakte Sheraldo Becker de bal niet goed na een voorzet van rechts.

Immers

Ondanks de teleurstellende eerste helft wisselde Van Bronckhorst halverwege niet. Van Persie bleef nog even aan de kant en zag vanaf de bank Vilhena tien minuten na rust de score openen. Na een voorzet van Berghuis raakte Vilhena de bal niet vol met zijn hoofd, maar het was genoeg om ADO-keeper Robert Zwinkels te verschalken.

De voorsprong deed Feyenoord goed en binnen enkele minuten lieten Berghuis, Toornstra en Karim El Ahmadi na om de score te verdubbelen. Halverwege de tweede helft was het alsnog raak. Berghuis krulde de bal knap achter Zwinkels.

Met de 2-0 op het scorebord leek de wedstrijd beslist, maar oud-Feyenoorder Lex Immers maakte het snel weer spannend. De middenvelder schoot een rebound uitstekend binnen, al juichte hij daarna niet. Bijna werd het nog mooier voor ADO. Becker kreeg een aardige schietkans, maar die ging voorlangs.

Tien minuten voor tijd was alle hoop bij ADO weer weg. Toornstra ging de combinatie aan met Berghuis, die dus bij alle Feyenoord-goals betrokken was, en schoot de 3-1 op het scorebord.

Van Persie viel daardoor in toen de wedstrijd al beslist was. De 102-voudig international maakte zijn eerste Feyenoord-minuten in De Kuip sinds 2004 en maakte de middag zo nog mooier voor de thuisclub.

