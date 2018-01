Ten Hag verdedigt zeldzame keuze om niet te wisselen bij Ajax

Het is zeldzaam dat bij de Amsterdammers na het laatste fluitsignaal dezelfde elf spelers op het veld staan als bij de aftrap, want de laatste keer was onder coach Danny Blind in 2005.

"Je moet je altijd afvragen of het er beter van wordt als je wisselt. Ik vond dat we het goed deden", verklaarde Ten Hag na het puntenverlies in de Galgenwaard tegenover FOX Sports. Hij had wel overwogen om Siem de Jong in te laten vallen.

"Siem kan een goal maken, maar Donny van de Beek en Hakim Ziyech kunnen dat ook. Dat hebben ze in de laatste weken laten zien. Ik heb er geen spijt van, want we domineerden en kwamen steeds dichter bij een doelpunt."

Volgens Ten Hag, die in Utrecht tegenover zijn oude ploeg stond, was een zege van Ajax verdiend geweest. "De eerste fase was niet goed, maar het team reageerde daar wel goed op. We werden steeds dominanter en kregen veel schietkansen, maar daar hebben we te weinig uit gehaald."

Historisch

Hoewel de achterstand van Ajax op PSV door de averij opliep tot zeven punten, probeerde Ten Hag de positieve kanten van de wedstrijd in Utrecht te zien.

"Historisch gezien is dit een heel lastige wedstrijd voor Ajax. We hebben vandaag een punt gepakt en heel weinig weggegeven, al ben ik natuurlijk niet blij. Uiteindelijk ontbrak het in de eindfase aan daadkracht, slagvaardigheid en finesse."

Jean-Paul de Jong, die Ten Hag deze winter opvolgde in Utrecht, was een stuk contenter met de uitslag. Zijn ploeg speelde achtereenvolgens tegen AZ, Feyenoord en Ajax en pakte telkens een punt. "Hier zit een trotse coach. We sluiten deze week zeer positief af en nemen een fantastisch gevoel mee naar de volgende wedstrijden", zei hij.

"Deze week had alle kanten op kunnen gaan. Tegen Feyenoord hadden we een overwinning verdiend gezien het aantal kansen dat we lieten liggen, nu vond ik 0-0 een terechte uitslag. We hebben heel gedisciplineerd verdedigd, de zaak compact gehouden en het Ajax onmogelijk gemaakt om het spelletje te spelen dat ze zo graag willen. Op dit succes willen we voortbouwen."

