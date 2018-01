Ajax raakt verder achterop bij PSV door puntenverlies in Utrecht

Daardoor ziet de ploeg van trainer Erik ten Hag, die zijn oude club trof, de achterstand op koploper PSV oplopen tot zeven punten. De Eindhovenaren wonnen zaterdag al met 0-2 bij FC Twente.

Bovendien kan nummer drie AZ inlopen op Ajax. Als de Alkmaarders later zondag het uitduel met Willem II winnen, is de achterstand op de 33-voudig landskampioen nog maar drie punten.

FC Utrecht komt door het punt tegen Ajax op 31 punten uit twintig wedstrijden. De Domstedelingen bezetten daarmee de zevende plaats.

Huntelaar

Het eerste wapenfeit kwam in de Galgenwaard op naam van Ajax. Klaas-Jan Huntelaar dacht de Amsterdammers op voorsprong te schieten, maar de treffer van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel.

Verder waren de kansen schaars en werd de eerste helft gekenmerkt door veel overtredingen op het slechte veld. Zo kreeg FC Utrecht-spits Lukas Görtler geel voor een schop tegen de enkel van Nicolas Tagliafico en kreeg ook Huntelaar een gele kaart.

Voor rust was zowel Justin Kluivert (schot over) als Hakim Ziyech (redding doelman David Jensen) nog een keer in de buurt van een treffer. FC Utrecht stelde daar eigenlijk niets tegenover.

Druk

In de tweede helft was het opnieuw Ajax dat veelvuldig de bal had en FC Utrecht dat loerde op een tegenstoot. Mede door de staat van de grasmat kwamen beide ploegen eigenlijk niet tot uitgespeelde aanvallen.

FC Utrecht liet zich wel iets meer zien dan voor rust en dat leverde schietkansen op voor Zakaria Labyad - die genoemd wordt als potentiële Ajax-aanwinst - en Yassin Ayoub, maar Ajax-keeper André Onana had in beide gevallen een antwoord.

Ook Ajax kwam via Donny van de Beek en Lasse Schöne vooral tot pogingen van afstand, maar echt gevaarlijk was dat niet. In de slotfase voerde de ploeg van Ten Hag de druk op en dat leidde nog tot gevaarlijke vrije trappen van Ziyech en Schöne en een kopbal van Huntelaar.

Kluivert was met een hard schot van binnen het zestienmetergebied nog het dichtst bij, maar keeper Jensen redde katachtig. In de spannende slotminuten kreeg de inmiddels gewisselde Görtler voor onsportief gedrag (hij gaf de bal niet snel terug) nog zijn tweede gele kaart en dus rood.

