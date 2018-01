Verbeek heeft geen goed woord over voor 'schijtbakkenvoetbal' PSV

"Dit is schijtbakkenvoetbal", foeterde Verbeek zaterdagavond bij FOX Sports. "Het is niet om aan te gluren. Ze speelden hartstikke laf."

FC Twente kwam tegen PSV al na vier minuten op achterstand door een doelpunt van Hirving Lozano. De Tukkers hadden in het vervolg van de wedstrijd grotendeels een overwicht, maar wisten de kansen niet te benutten. In de slotfase besliste de koploper in de Eredivisie het duel met een treffer van Santiago Arias.

Verbeek baalde van de verdedigende manier van spelen van PSV. "Vanaf de eerste minuut speelden ze met Schwaab en Isimat-Mirin achter de middenlijn, die durfden nooit in te dribbelen", zei hij.

Zes verdedigers

"Ze bleven de bal maar achterin rondspelen. Waarom zouden wij dan veel energie steken in het druk zetten? Dat willen zij graag", aldus Verbeek, die vindt dat PSV als koploper juist aanvallende intenties moet hebben tegen Twente, dat vijftiende staat.

"Zij zijn de koploper en wij staan bijna onderaan", benadrukte de geboren Deventenaar. "Ze speelden de hele tweede helft teruggetrokken en eindigden zelfs met zes verdedigers."

"Daar mag weleens meer kritiek op komen", vervolgde hij. "Ik zie veel liever Ajax en AZ voetballen. Maar goed, zij stappen wel weer lachend de bus in en dat begrijp ik wel."

Cocu

PSV-coach Phillip Cocu had een volledig andere visie op de wedstrijd. "We hebben nagelaten de wedstrijd vroeg te beslissen", vond hij. "Zeker het eerste half uur speelden we uitstekend."

Volgens Cocu had zijn ploeg juist genoeg kansen om de wedstrijd al in een eerder stadium te beslissen. "Natuurlijk gaat niet elke kans er in. Maar gezien het aantal kansen dat wij hebben gecreëerd, duurde het veel te lang tot we de tweede treffer maakten."

"Daardoor bleef het lang een wedstrijd en ging Twente wat meer aandringen. Maar na de 0-2 was het wel klaar'', aldus de trainer.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie