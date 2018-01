Effectief PSV wint bij FC Twente ook tweede duel na winterstop

Het openingsdoelpunt werd al in de vierde minuut gemaakt en kwam op naam van Hirving Lozano, die raak kopte uit een voorzet van Steven Bergwijn. De Mexicaan maakte zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.

FC Twente had grotendeels een overwicht, maar bij de mogelijkheden die de thuisploeg kreeg stond PSV-doelman Jeroen Zoet vaak in de weg. Het effectieve PSV sloeg in de slotminuten via Santiago Arias nogmaals toe.

Dankzij de overwinning in de Grolsch Veste komt PSV in de Eredivisie op 52 punten uit twintig wedstrijden. Het gat met nummer twee Ajax is acht punten, maar de Amsterdammers spelen zondag om 12.30 uur nog uit tegen FC Utrecht.

Het FC Twente van trainer Gertjan Verbeek, waar de onlangs aangetrokken Mounir El Hamdaoui als invaller zijn debuut maakte, heeft het nog altijd moeilijk. De Enschedeërs bezetten met zestien punten de vijftiende plaats.

Geklungel

PSV beleefde een flitsende start in de Grolsch Veste, met dank aan geklungel van de thuisclub. Doelman Joël Drommel verkeek zich op een voorzet van Bergwijn en Richard Jensen liet zich in de lucht aftroeven door de kleine Lozano: 0-1.

Met die vroege voorsprong op zak kon PSV rustig achterover leunen en moest het bij FC Twente vooral komen van Oussama Assaidi. De aanvaller was gevaarlijk, maar slaagde er vaak in de laatste fase net niet in een medespeler te vinden.

Bovendien schoot hij twee keer op de vuisten van doelman Zoet. Aan de andere kant verzuimde PSV om uit één van de vele uitbraken de voorsprong te verdubbelen.

Na rust verloor PSV de controle en dat leidde tot kansen voor Fredrik Jensen en oud-PSV'er Adam Maher, maar weer redde Zoet. Invaller El Hamdaoui was met een volley ook nog dicht bij de gelijkmaker, maar het was PSV dat opnieuw scoorde. Nadat Jorrit Hendrix een enorme kans miste, scoorde Arias bij het ingaan van de extra tijd wel.

