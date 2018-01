AS Monaco maakt van jonge spits Pellegri duurste 16-jarige ooit

De Italiaan, die overkomt van Genoa en de Europese topclubs voor het uitkiezen had, is daarmee de duurste 16-jarige ooit. Hij lost Alexander Pato af, voor wie in in de zomer van 2007 22 miljoen euro werd betaald door AC Milan.

"Pietro is een speler met geweldige kwaliteiten en enorm veel potentie", zegt vicevoorzitter Vadim Vasiljev van Monaco. "We geven hem de tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler voor ons gaat worden."

Pellegri, die jeugdinternational is van Italië, spreekt van een logische keuze voor Monaco. "Hier krijgen jonge voetballers de kans om uit te groeien tot belangrijke spelers."

De talentvolle spits debuteerde ruim een jaar geleden in de hoofdmacht van Genoa. Hij kwam tot negen wedstrijden in de Serie A en scoorde daarin drie keer.

Kampioen

Monaco maakte vorig seizoen een einde aan de hegemonie van Paris Saint-Germain in de Ligue 1 door voor het eerst sinds 2000 kampioen te worden. PSG pakte de titel in zowel 2013, 2014, 2015 als 2016.

Na 22 wedstrijden bezet Monaco de vierde plaats in de competitie. De achterstand op koploper PSG, dat een duel meer gespeeld heeft, is dertien punten. Ook Lyon (48 punten) en Olympique Marseille (46) gaan de club uit het prinsdom voor.

Zondag wacht Monaco nog zonder Pellegri een belangrijke wedstrijd, want dan gaat de ploeg van trainer Leonardo Jardim om 21.00 uur op bezoek bij concurrent Marseille.

