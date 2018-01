Blamage Tottenham in FA Cup, goal Narsingh baat Swansea niet

Padraig Amond bracht Newport County zeven minuten voor rust verrassend op voorsprong. De aanvaller kopte raak uit een voorzet vanaf rechts.

Lange tijd leek Tottenham uitgeschakeld te worden, maar acht minuten voor tijd tekende Harry Kane voor de gelijkmaker. De aanvaller, die in de eerste helft al de paal had geraakt, scoorde van dichtbij op aangeven van Heung-Min Son.

Bij Tottenham stond Michel Vorm de hele wedstrijd onder de lat.

Narsingh

Narsingh bracht Swansea op voorsprong in de uitwedstrijd tegen Notts County. De vleugelaanvaller opende op slag van rust de score met een schot in de verre hoek.

Het doelpunt van Narsingh mocht niet baten, want na iets meer dan een uur spelen kwam Notts County op gelijke hoogte:1-1. Jon Stead was trefzeker voor de ploeg uit de League Two. Door het gelijkspel moeten Swansea en Notts County op herhaling.

Narsingh speelde evenals Mike van der Hoorn de hele wedstrijd mee bij Swansea, waar Leroy Fer na ruim een uur werd gewisseld en Erwin Mulder op de bank bleef.

Pröpper

Davy Pröpper ontsnapte met Brighton & Hove Albion aan een replay tegen Middlesbrough dankzij een doelpunt in blessuretijd van Glenn Murray. Pröpper kwam na rust in het veld bij Brighton, waar Tim Krul onder de lat stond.

Ook Wesley Hoedt bereikte met Southampton de achtste finales via een 1-0 thuiszege op Watford. De Oranje-international deed de hele wedstrijd mee bij de ‘Saints’. Daryl Janmaat werd in de rust gewisseld bij Watford, waar Marvin Zeegelaar op de bank bleef.

Terence Kongolo en Rajiv van La Parra moeten met Huddersfield Town op herhaling na een 1-1 gelijkspel in het John Smith’s Stadium tegen Birmingham City. Kongolo kwam negentig minuten in actie voor de 'Terriers' en Van La Parra werd vroeg in de tweede helft naar kant gehaald.

Voor West Ham United viel het doek in de vierde ronde. De 'Hammers' gingen door twee doelpunten van Will Grigg verrassend met 2-0 onderuit bij Wigan Athletic, dat uitkomt in de League One. Leicester City haalde eerder op de middag met 1-5 uit bij Peterborough United.