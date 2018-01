Heracles pakt dankzij bizarre treffer Pröpper punt bij Groningen

Tom van Weert opende na een klein halfuur de score, waarna Jamiro Monteiro gelijk maakte. Via doelpunten van Jesper Drost en Mimoun Mahi liep Groningen nog voor rust uit naar 3-1.

Vincent Vermeij bracht de achterstand van Heracles na een uur spelen terug tot 3-2, waarna Pröpper er met een voorzet die in één keer binnen ging 3-3 van maakte.

Door het gelijkspel blijft Heracles Groningen voor op de ranglijst. De Almeloërs staan twaalfde met 23 punten, één plek boven Groningen dat een punt minder heeft.

Faber

FC Groningen had zeker voor rust het betere van het spel. De equipe van de deze zomer vertrekkende coach Ernest Faber greep na een klein halfuur spelen dan ook verdiend de leiding. Van Weert schoot van dichtbij raak, nadat Drost de bal had doorgekopt.

Uit zo ongeveer het eerste schot op doel van de gasten zette Monteiro Heracles vijf minuten later echter op 1-1. De middenvelder schoot de bal na een kortgenomen vrije trap in de verre hoek.

De thuisploeg stelde nog in de eerste helft orde op zaken. Twee minuten voor de rust was het Drost die voor 2-1 zorgde. Ook de middenvelder mocht eveneens van dichtbij aanleggen. Mahi was anderhalve minuut later verantwoordelijk voor de 3-1. De aanvaller kapte Heracles-verdediger Dries Wuytens eenvoudig uit en schoot raak in de verre hoek.

Kuwas

Na rust bracht Heracles-coach John Stegeman met Kuwas en Paul Gladon twee verse krachten. Met name Kuwas liet zich met zijn dribbels gelden. De vleugelspits leidde na een uur spelen de 3-2 in. Hij bediende Vermeij op maat, die moeiteloos de aansluitingstreffer binnen tikte.

De gelijkmaker viel een dikke tien minuten voor tijd en kwam op wonderlijke wijze tot stand. Verdediger Pröpper wilde de bal van grote afstand voor het doel gooien, maar zag zijn voorzet ook tot zijn eigen verbazing via de binnenkant van de paal binnen gaan.

