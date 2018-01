Belangrijke zege Real op Valencia, Cavani topscorer aller tijden PSG

Real handhaaft zich door de zege op de vierde plaats in de stand. De achterstand op Valencia is teruggelopen naar twee punten. Koploper FC Barcelona koestert een voorsprong van liefst zestien punten op de eeuwige rivaal.

Coach Zinedine Zidane staat onder flinke druk door de wisselvallige prestaties met Real. De Fransman had in Valencia over de arbitrage niet te klagen. De bal ging in de eerste helft twee keer op de stip en twee keer was Cristiano Ronaldo trefzeker.

Santi Mina verkleinde de achterstand in de tweede helft met een kopbal naar 1-2, maar door late treffers van Marcelo en Toni Kroos mocht Real nog een relatief eenvoudige zege bijschrijven.

Koploper Barcelona en nummer twee Atletico Madrid komen zondag pas in actie. Barcelona ontvangt Deportivo Alaves, terwijl Atletico laagvlieger Las Palmas op bezoek krijgt.

Cavani

Cavani (30) opende zaterdag de score tegen Montpellier en maakte daarmee zijn 157e treffer voor de Franse topclub. Hij is met zijn treffer Zlatan Ibrahimovic, die 156 keer scoorde voor PSG, voorbij. De spits had voor die mijlpaal 229 wedstrijden nodig.

Zijn doelpunt in de elfde minuut, een intikker, kostte Cavani wel een gele kaart. De Zuid-Amerikaan trok in extase zijn shirt uit en vierde zijn recordtreffer met de fans. PSG won uiteindelijk met 4-0 doordat ook Neymar (twee keer) Angel Di Maria scoorden.

In de zomer van 2013 verruilde Cavani Napoli na drie seizoenen voor PSG. Bij de Fransen was de 98-voudig international van Uruguay vanaf het eerste moment basisspeler en werd hij onder meer drie keer kampioen.

Cavani en PSG zijn ook dit seizoen weer hard op weg naar de landstitel. Na 23 wedstrijden bedraagt de voorsprong op nummer twee Olympique Lyon, de club van Memphis Depay en Kenny Tete, al veertien punten. Lyon moet nog wel in actie komen in de 23e speelronde.

