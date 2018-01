Robben draagt met twee assists bij aan succesvolle comeback Bayern

Robben had net als een week geleden een basisplaats gekregen van coach Jupp Heynckes. De vleugelaanvaller zag zijn ploeg al na twaalf minuten met 0-2 achterstaan. Mark Uth (ex-sc Heerenveen) en de door Bayern aan Hoffenheim verhuurde Serge Gnabry zorgden voor die verrassende tussenstand.

Halverwege de eerste helft had Bayern de schade weer hersteld. Eerst zorgde Robert Lewandowski voor 1-2, waarna Jerome Boateng op aangeven van Robben voor de gelijkmaker tekende.

In de tweede helft liep Bayern door treffers van Kingsley Coman en Arturo Vidal, weer na een assist van Robben, uit naar een geruststellende 4-2 voorsprong. Robben werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald, waarna Sandro Wagner er nog 5-2 van maakte..

Door de zege staat Bayern zestien punten voor op de concurrentie. De ploeg verzamelde in twintig duels 50 punten.

Schalke

Schalke 04 is na een 0-2 zege bij VfB Stuttgart tweede, al zijn de verschillen in de subtop klein. Nummer vier RB Leipzig, dat met 1-1 gelijk speelde tegen Hamburger SV, heeft maar twee punten minder. Bij HSV had oud-Spartaan Rick van Drongelen een basisplaats.

Borussia Dortmund blijft wisselvallig presteren. 'BVB' leek mede door een treffer van 35 meter afstand van Nils Petersen ten onder te gaan tegen SC Freiburg, maar in blessuretijd bezorgde Jeremy Toljan Dortmund alsnog een punt: 2-2. Dortmund staat daardoor vijfde met 31 punten.

Jeffrey Gouweleeuw slaagde er met Augsburg niet in te winnen van 1. FC Köln. De verdediger had een basisplaats, maar moest in de rust plaatsmaken. Augsburg staat achtste met 28 punten.

Juventus

Juventus is in elk geval voor een dag koploper in de Serie A. De kampioen van Italië won met 0-2 bij Chievo Verona, dat het duel met slechts negen man beëindigde.

Samuel Bastien werd al in de 37e minuut weggestuurd na zijn tweede gele kaart. Na een uur moest ook Fabrizio Cacciatore het veld verlaten.

Pas met twee man meer kwam Juventus tot scoren. Sami Khedira zorgde halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker en Gonzalo Higuain bepaalde enkele minuten voor tijd de eindstand.

Napoli kan de koppositie weer overnemen als het zondag wint van Bologna.

