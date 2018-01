Advocaat vindt defensieve naïviteit hekkensluiter Sparta 'onbegrijpelijk'

Volgens de 70-jarige Hagenaar had hekkensluiter Sparta de vroege voorsprong nooit uit handen mogen geven in het Abe Lenstra Stadion.

"Ze willen zo graag en dat begrijp ik ook wel, maar als je 1-0 voorstaat blijf je lekker achterin staan en vang je het gewoon op", klaagt Advocaat voor de camera van FOX Sports. "Nu moet je erachteraan lopen en dan hebben zij toch de individuele kwaliteiten om dat uit te spelen."

"Als je dan ziet hoe ze teruglopen. Dat is onbegrijpelijk. Je weet al dat je moeilijk goals maakt en kansen creëert. Waarom er dan zo veel mensen voor de bal bleven, is voor mij een raadsel", analyseert de oud-bondscoach het naïeve verdedigen van Sparta.

Twijfelachtig record

Via Reza Ghoochannejhad en uitgerekend oud-Spartaan Denzel Dumfries, die afgelopen zomer naar Friesland verkaste, bleven de drie punten in Heerenveen.

Na drie wedstrijden zijn de Rotterdammers nog altijd puntloos onder Advocaat. Daarmee evenaart de Hagenaar een twijfelachtig record; alleen Foeke Booy, Chris Dekker, Jan Everse, Barry Hughes en Bill Thompson verloren ook hun eerste drie duels als Sparta-coach.

Wedstrijd voor wedstrijd

Adovcaat ziet niettemin lichtpuntjes en weigert het bijltje erbij neer te leggen. "We moeten terugkijken, we moeten bespreken en we moeten er volgende week weer staan. Zo simpel is het. Het is wedstrijd voor wedstrijd."

"Het enige belangrijke dat we mee moeten nemen is dat de ploeg tot het gaatje gaat en zich kapot werkt. Of dat genoeg is, moeten we afwachten. Maar dit was van de drie wedstrijden de minste, qua voetbal en qua controle. De eerste twee wedstrijden hadden we dat wel, maar vandaag speelden we tegen een betere tegenstander."

Sparta, dat al bijna drie maanden op een overwinning wacht en nu acht keer op rij verloor, speelt volgende week zondag thuis tegen Willem II. Op de ranglijst heeft de hekkensluiter één punt achterstand op Roda JC.

