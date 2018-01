NAC huurt 'zeer talentvolle' Nigeriaanse spits Sadiq (20) van AS Roma

De overeenkomst met de jeugdinternational is in principe voor een halfjaar, maar kan met wederzijde instemming verlengd worden tot de zomer van 2019.

Sadiq is niet direct speelgerechtigd voor NAC, dat in de komende weken het benodigde papierwerk nog in orde moet maken. Technisch Directeur Hans Smulders is niettemin blij met het aantrekken van de Nigeriaan.

"In deze winterse transferperiode wilden wij scorend vermogen toevoegen en de concurrentie voorin flink vergroten. Dat is met de komst van Umar en Mitchell goed gelukt", aldus Smulders. Hij doelt daarmee op Mitchell te Vrede, die vrijdag al voor anderhalf seizoen tekende in Breda.

"Sadiq is een zeer talentvolle speler die al minuten heeft gemaakt in een topcompetitie. Wij huren hem voor een halfjaar, maar hebben wel de intentie uitgesproken om dit in de zomer te verlengen tot medio 2019."

Torino

De jonge Sadiq speelde de eerste seizoenshelft als huurling voor Torino, waar hij slechts drie keer mee mocht doen in de Serie A. Vorig seizoen liet Roma de centrumspits al ervaring opdoen bij Bologna.

Sinds zijn komst in de zomer van 2015 mocht de spits zes keer meedoen met het eerste elftal van de Romeinse grootmacht, die hem als 18-jarige overnam van Spezia.

