Debuterende Sanchez met United eenvoudig verder in FA Cup

Sanchez, die deze week overkwam van Arsenal, kreeg direct een basisplek van coach José Mourinho. De Chileense aanvaller werd na 72 minuten gewisseld voor Jesse Lingard.

Op dat moment stond United al op een comfortabele 0-2 voorsprong tegen Yeovil Town, dat uitkomt op het vierde niveau van Engeland. Marcus Rashford zorgde na 41 minuten voor de openingstreffer op aangeven van Sanchez en Ander Herrera had de marge een kwartier na rust naar twee vergroot.

Daar leek het ook bij te blijven, maar United kwam in de absolute slotfase nog twee keer tot scoren. Lingard tekende in de negentigste minuut voor de 0-3 en Romelu Lukaku werkte diep in blessuretijd ook nog de vierde treffer binnen. Daley Blind zat niet bij de selectie van United.

Stam

Jaap Stam werd met Reading uitgeschakeld in de vierde ronde. Het Sheffield Wednesday van de Limburgse trainer Jos Luhukay was met 3-1 te sterk voor zijn competitiegenoot in het Championship.

Reading, dat startte met Roy Beerens en Pelle Clement, keek na een uur spelen al tegen een 3-0 achterstand aan. De eretreffer voor de bezoekers viel pas vier minuten voor tijd dankzij een eigen doelpunt van Cameron Dawson.

Bij Sheffield stonden Nederlandsers Glenn Loovens en Joey Pelupessy de hele wedstrijd in het veld.

Babel

In Turkije hielden Ryan Babel en Jeremain Lens met Besiktas aansluiting bij koploper Istanbul Basaksehir. De huidige nummer vier van Turkije was in het eigen Vodafone Park met 2-1 te sterk voor Kasimpasa.

Besiktas genoot na 25 minuten al een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Anderson Talisco. Kasimpasa maakte een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer, maar een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

Babel stond de hele wedstrijd in het veld bij Besiktas, terwijl Lens na 69 minuten mocht invallen. Besiktas heeft nu drie punten achterstand op lijstaanvoerder Baseksehir, dat maandagavond nog in actie komt.

