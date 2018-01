NAC Breda legt spits Te Vrede vast tot medio 2019

Te Vrede trainde vrijdagochtend al mee met NAC, dat zijn komst in de middag bekendmaakte. De spits was transfervrij nadat hij enkele maanden geleden zijn contract liet ontbinden bij het Turkse Boluspor.

"Ik ben blij dat ik heb mogen tekenen bij deze mooie club", aldus Te Vrede op de website van NAC. "Ik ben erg gemotiveerd om mezelf weer te laten zien. Het afgelopen jaar in het buitenland is niet makkelijk geweest, maar in Breda wil ik vooral het plezier weer terugvinden en presteren."

Te Vrede tekende in januari 2017 een contract bij Boluspor, maar hij kwam bij de Turkse club amper in actie. Na het ontbinden van zijn contract hield hij zijn conditie op peil bij het Al-Jazira van Henk ten Cate in de Verenigde Arabische Emiraten.

Feyenoord

Voor zijn avontuur in Turkije stond Te Vrede twee jaar onder contract bij sc Heerenveen. Eerder in zijn loopbaan speelde de spits in de Eredivisie ook al voor Excelsior (2011-2012) en Feyenoord (2012-2015).

De voormalig jeugdinternational van Oranje heeft vooralsnog 82 Eredivisieduels achter zijn naam staan waarin hij in totaal 23 keer tot scoren kwam.

Technisch directeur Hans Smulders van NAC is in zijn nopjes met de komst van Te Vrede. "We hebben de gewenste aanvulling voor onze aanval binnen. Mitchell is een fysiek sterke spits met veel scorend vermogen, die bovendien het klappen van de zweep kent in de Eredivisie en weet wat er gevraagd wordt op het hoogste niveau."

Te Vrede maakt zaterdag nog niet zijn debuut voor NAC, dat dan in het eigen Rat Verlegh Stadion speelt tegen VVV-Venlo (aftrap 20.45 uur). De ploeg van trainer Stijn Vreven staat momenteel op de zestiende plek in de Eredivisie.

