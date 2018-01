Ten Hag denkt dat slecht veld invloed heeft op duel met FC Utrecht

"Vloeiend positiespel in de kleine ruimte is lastiger. Bovendien hobbelt de bal en dan gaat het tempo omlaag. Dat zijn zaken waar we rekening mee moeten houden", aldus Ten Hag vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie op De Toekomst.

Afgelopen woensdag werd bij FC Utrecht-Feyenoord (1-1) eens te meer duidelijk hoe slecht het veld is. Bij de Feyenoord-goal van Sam Larsson had de bal een aparte stuit en Robin van Persie miste een grote kans, mede doordat de bal opstuitte vlak voordat hij schoot.

"Zondag kunnen zulke dingen ook gebeuren", zei Ten Hag. "Maar daar gaan we op inspelen. We moeten zorgen dat dit nadeel een voordeel wordt voor ons. Hoe dat kan? Dat zien jullie zondag wel."

Eigen kracht

Het zal voor Ten Hag een bijzondere middag worden, omdat hij tot een maand geleden nog trainer was van de Domstedelingen. Hij kent FC Utrecht daarom als geen ander.

"Alle spelers en de coaches zijn er nog. Ik kan daarom zo in hun hoofden kruipen en die informatie gebruiken. Maar ik ga mijn spelers hier bij Ajax niet overvoeren met die informatie. Dat is niet goed. Bovendien gaan we uit van eigen kracht."

Twee maanden geleden won Ten Hag met FC Utrecht nog met 1-2 in de Arena. "En sindsdien is FC Utrecht niet zwakker geworden", stelde Ten Hag. "Er staat nog steeds een goed elftal, met eenheid, structuur en dezelfde spelers."

Labyad

Een van die spelers is Zakaria Labyad, die op de lijst van Ajax staat als potentiële versterking. Ten Hag wilde daar echter weinig over kwijt. "Als wij iets te melden hebben op transfergebied dan horen jullie dat. Maar op dit moment is dat niet zo."

Wel is duidelijk dat Amin Younes Ajax gaat verlaten. De 24-jarige buitenspeler is in Italië om zijn transfer naar Napoli af te ronden, al had Ten Hag de Duitser liever bij Ajax gehouden.

"De spoeling wordt nu dun op de vleugels, maar je hebt niets aan een gedemotiveerde speler. Het wordt lastig om nog een goede vervanger te halen de komende dagen. Vaak wordt iemand uit nood gehuurd, maar die mist dan wedstrijdritme. Dan kun je niet meteen iets toevoegen aan een team, terwijl dat wel wordt verwacht."

De Deen Rasmus Nissen Kristensen, die deze week werd overgenomen van FC Midtjylland, zit mogelijk tegen Utrecht al bij de wedstrijdselectie. "We hebben zaterdag nog een training en dan nemen we een besluit", zei Ten Hag, die tegen Utrecht alleen de al langer geblesseerden Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Vaclav Cerny, Kasper Dolberg en Benjamin van Leer mist.

FC Utrecht tegen Ajax begint zondag om 12.30 uur in De Galgenwaard en staat onder leiding van Danny Makkelie.

