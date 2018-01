PSV met Van Ginkel en nog zonder Romero op bezoek bij Twente

Van Ginkel (25) ontbrak afgelopen zaterdag nog in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo door een lichte blessure. PSV won die wedstrijd met 1-2 door een treffer van Luuk de Jong in blessuretijd.

"Van Ginkel heeft de laatste twee dagen meegetraind en is morgen inzetbaar", bevestigde Cocu vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Twente.

De coach liet tevens weten dat PSV zich deze winter wellicht nog gaat versterken met een linksback. "We houden de markt altijd in de gaten. We zijn druk doende", zei hij.

De 18-jarige Romero kwam deze winter over van Velez Sarsfield uit zijn vaderland Argentinië. Het toptalent tekende in het Philips Stadion tot de zomer van 2023, maar moet dus nog even wachten op zijn debuut.

Geloof

Cocu hoopt dat de winst in Almelo een stimulans is voor PSV, dat in de Eredivisie nog altijd vijf punten voorsprong heeft op achtervolger Ajax.

"Als we na Heracles ook Twente kunnen verslaan, zetten we een stap in de goede richting", aldus de 47-jarige Eindhovenaar.

"We benadrukken met de staf dat je altijd moet blijven gaan tot het laatste fluitsignaal, ook als de stand nog niet in je voordeel is. Het geloof is er in het team dat we ook in de eindfase toe kunnen slaan, mocht het daarvoor niet gelukt zijn."

De wedstrijd tussen nummer vijftien FC Twente en koploper PSV begint zaterdag om 19.45 uur in de Grolsch Veste en wordt geleid door scheidsrechter Kevin Blom.

