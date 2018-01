Van Bronckhorst stelt Jörgensen gewoon op ondanks transferperikelen

"Jörgensen is er heel koel onder. Hij weet dat Feyenoord beslist wat er gebeurt. Ik kan hem gewoon opstellen zondag tegen ADO Den Haag, het zit niet in zijn hoofd", aldus de 42-jarige trainer.

Feyenoord wees donderdag volgens VI een bod van vijftien miljoen euro af van Premier League-club Newcastle op de spits. "Er kunnen gekke dingen gebeuren, zeker als Engelse clubs zich gaan melden. Dat hebben we in het verleden gezien. Het is afwachten, ook wat er daarna nog mogelijk is voor ons."

Van Bronckhorst hoopt dat Jörgensen in De Kuip blijft. "Ik wil hem graag behouden voor de club, hij is een belangrijke speler. Ik weet dat er contact is, maar voor de details wacht ik op informatie van technisch directeur Martin van Geel."

Feyenoord beschikt zondag voor het thuisduel met ADO over een zo goed als fitte selectie. "Er zijn een paar kleine klachten, maar we hoeven geen spelers te missen", aldus Van Bronckhorst.

Van Persie

Aanwinst Robin van Persie gaat zondag net als woensdag tegen FC Utrecht (1-1) geen hele wedstrijd spelen. "Robin heeft de minuten tegen Utrecht goed doorstaan, maar is nog ver verwijderd van het kunnen spelen van een hele wedstrijd. Hij zal eerst nog stappen moeten maken."

Ook verdedigers Ridgeciano Haps, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden kunnen volgens Van Bronckhorst nog geen negentig minuten aan.

De trainer beseft dat de komende wedstrijden gewonnen moeten worden, om nog kans te maken op een plaats die recht geeft op Europees voetbal. "We zijn niet blij met de vijfde plek, dat is een Feyenoord-onwaardige positie. Ik heb al vaker gezegd dat wij te laag staan voor wie we zijn."

Feyenoord en ADO trappen zondag om 14.30 uur af in De Kuip. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

