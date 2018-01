Heerenveen rest van seizoen zonder doelman Hahn

"Geen idee wat precies de diagnose is, maar zijn seizoen is klaar", bevestigt Heerenveen-trainer Jurgen Streppel vrijdag tegenover de Leeuwarder Courant.

De 25-jarige Hahn, die bezig is aan zijn eerste seizoen in het Abe Lenstra Stadion, liep zijn blessure op tijdens het winterse trainingskamp in Spanje. Bij de start van het seizoen miste hij door een eerdere schouderkwetsuur ook al veel wedstrijden.

Hahn kwam in de zomer over van Feyenoord, waar hij Brad Jones en Kenneth Vermeer voor zich moest dulden. De Rotterdammers verhuurden hem vorig seizoen al aan Excelsior en in het seizoen 2014/2015 aan PEC Zwolle.

Hansen

Trainer Streppel kiest in de tweede seizoenshelft wederom voor Martin Hansen als vervanger van Hahn. De oud-doelman van ADO Den Haag, die wordt gehuurd van FC Ingolstadt, speelde zaterdag al tegen Vitesse (1-1).

"Hij heeft het goed gedaan", aldus Streppel. "Het is logisch dat we hem laten staan. Met hem en Wouter van der Steen hebben we twee prima keepers, met beiden hun eigen specifieke kwaliteiten."

Heerenveen kent een wisselvallig seizoen en bezet de negende plaats in de Eredivisie. De Friezen spelen vrijdagavond om 20.00 uur thuis tegen Sparta Rotterdam en nemen het volgende week eveneens in het Abe Lenstra Stadion op tegen FC Twente.

