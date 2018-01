'Debutant Coutinho heeft DNA van Barcelona volledig in zich'

De recordaankoop, die deze winter voor circa 160 miljoen euro werd overgenomen van Liverpool, viel in Camp Nou twintig minuten voor tijd in. Hij speelde met rugnummer 14, dat hij overneemt van de vertrekkende Javier Mascherano.

Clubicoon Andres Iniesta, die in de tweede helft van het kwartfinaleduel van de Copa del Rey plaatsmaakte voor de 25-jarige Coutinho, zag dat de Braziliaan precies past bij het spel van Barcelona.

"Hij zal zich heel snel ontwikkelen met het talent dat hij heeft en de omgeving waarin hij nu is terechtgekomen", aldus de middenvelder. "Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Hij zal van grote waarde zijn voor ons."

Linksback Jordi Alba sprak woorden van gelijke strekking over zijn nieuwe ploeggenoot. "Hij is een speler die volledig het DNA van Barcelona in zich heeft. We kennen zijn kwaliteiten en hij heeft zich heel goed aangepast."

Piqué

Ook Gerard Piqué, die onlangs zijn contract bij Barcelona tot de zomer van 2022 verlengde, was vol lof over het spel van Coutinho.

"Hij heeft de stijl van Barcelona in zijn spel. Hij heeft veel de bal, lijkt in veel opzichten op Iniesta en kan ons zeker verder helpen", aldus de verdediger, die bezig is aan zijn tiende seizoen bij de Catalanen.

Coutinho zelf had vooral genoten van zijn debuut. "Het was een geweldige avond na een heel speciale dag", zei de spelmaker. "Ik was een beetje gespannen, maar toen ik zag hoe ik werd verwelkomd, stelde dat me gerust. Het is geweldig om met spelers als Lionel Messi en Luis Suarez samen te spelen."

Barcelona voegde zich bij Valencia, Sevilla en Leganes, die zich al eerder plaatsten voor de halve finales. De koploper van de Primera Division, die zondag in de competitie thuis tegen Alaves speelt, kan de Copa del Rey voor de dertigste keer veroveren.