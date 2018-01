Younes hoopt dat Ajax-fans vooral zijn goede momenten herinneren

"Ik vertrek met een dubbel gevoel", zegt hij vrijdag tegenover De Telegraaf.

"Over mijn laatste half jaar kan ik natuurlijk niet tevreden zijn. Maar ik denk vooral terug aan de mooie momenten, met het bereiken van de Europa League-finale als absolute hoogtepunt. De positieve ervaringen winnen het van de teleurstelling."

Younes is vrijdag in Napels om de transfer af te ronden. Hij was het liefst afgelopen zomer al vertrokken uit Amsterdam, maar dat hield Ajax toen tegen. "Ajax kon toen dertien tot vijftien miljoen verdienen, maar ’nee’ zeggen tegen die geïnteresseerde club was een keuze van de club en niet mijn fout", aldus Younes over het bod dat Schalke 04 destijds deed.

De aanvaller haalde daarna nooit meer zijn goede vorm van vorig seizoen. "Ik was niet meer in dezelfde goede mood als de twee jaar daarvoor en dat was aan mijn spel te zien. Soms heb je maar één keer de kans naar een grote club te gaan. En als jij niet gaat, gaat iemand anders."

Warme club

Younes, die ook op interesse kon rekenen van Sevilla en Swansea City, heeft een goed gevoel over Napoli. Hij omschrijft de club als 'het Ajax van Italië'. "Het elftal speelt attractief en voor mijn gevoel is Napoli net zo’n warme club als Ajax. Natuurlijk moet ik aan het nieuwe land en de andere taal wennen, maar veel zal hetzelfde zijn als bij Ajax."

De vijfvoudig Duits international wil graag nog een videoboodschap inspreken om afscheid te nemen van de Ajax-fans. "Dat er de laatste tijd veel kritiek was, snap ik. Maar ik kan zeggen dat ik twee jaar lang alles voor de club heb gegeven. Ik hoop echt dat de supporters zich vooral mijn goede momenten herinneren."