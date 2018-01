Barcelona verder in beker bij debuut Coutinho, Vormer scoort voor Brugge

Bij Barcelona maakte Philippe Coutinho zijn debuut. De recordaankoop van de club, die deze winter voor circa 160 miljoen euro werd overgenomen van Liverpool, viel twintig minuten voor tijd in.

De Braziliaan droeg het shirt met rugnummer 14, overgenomen van Javier Mascherano. De Argentijn, die 334 officiële wedstrijden speelde voor Barça, nam voor de wedstrijd tegen Espanyol afscheid van de fans. Hij vervolgt zijn loopbaan in China.

Jasper Cillessen kreeg zoals gebruikelijk in de Copa del Rey de voorkeur boven eerste doelman Marc-André Ter Stegen. De Nederlandse keeper, die in het Spaanse bekertoernooi dit seizoen pas twee keer werd gepasseerd, hield keurig de nul.

Suarez

Voor eigen publiek had Barcelona maar 25 minuten nodig om orde op zaken te stellen. Luis Suarez opende in de negende minuut de score, Lionel Messi maakte er ongeveer een kwartier later 2-0 van. Dat bleek uiteindelijk ook de eindstand te zijn.

Barcelona startte tegen de stadgenoot in nagenoeg de sterkste opstelling. De ploeg wilde daarmee niet dezelfde fout maken als Real Madrid, dat woensdag zonder onder anderen Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Toni Kroos verrassend werd uitgeschakeld door Leganes.

Barcelona voegde zich bij Valencia, Sevilla en Leganes, die zich al eerder plaatsten voor de halve finales. De koploper van de Primera Division is de bekerhouder en kan dit seizoen voor de dertigste keer de Copa del Rey veroveren.

Club Brugge

In België won Club Brugge mede dankzij een goal van Vormer de competitiewedstrijd tegen Oostende met 3-2. De Nederlandse aanvoerder scoorde uit een vrije trap.

Doelman Kenneth Vermeer moest ook bij Club Brugge opnieuw plaatsnemen op de reservebank. Trainer Ivan Leko gaf de Russische keeper Vladimir Gabulov opnieuw de voorkeur. Vermeer kwam deze winterstop over van Feyenoord, waar hij ook een reserverol had.

Jordy Clasie begon wel in de basis bij de thuisclub. Hij werd in de 77e minuut vervangen voor oud-Vitesse-middenvelder Marvelous Nakamba.

Vormer

Hans Vanaken opende na vijf minuten de score voor de thuisploeg, drie minuten later al verdubbelde Vormer met een rake vrije trap de voorsprong.

Kort na rust schoot Zinho Gano de bezoekers uit Oostende terug in de wedstrijd, maar dat duurde maar even. In de vijftigste minuut zette topscorer Abdoulay Diaby de Bruggenaren op 3-1. Invaller Joseph Akpala maakte er in de slotfase nog 3-2 van.

Club Brugge komt door de zege nog steviger aan kop te staan in de Belgische Eerste Klasse. De voorsprong op nummer twee Charleroi, dat woensdag verloor met 1-0 bij Eupen, is opgelopen tot 12 punten.

