Mourinho: 'Sanchez is van fantastische naar reusachtige club verhuisd'

"Alexis is van een fantastische club naar een reusachtige verhuisd", aldus Mourinho donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar het FA Cup-duel van vrijdag op bezoek bij Yeovil Town.

De clubs maakten maandag officieel bekend dat Sanchez van Arsenal naar Manchester United is overgestapt en Mkhitaryan de omgekeerde weg heeft bewandeld. Volgens Mourinho is de zeldzame ruil tussen twee Engelse topclubs goed voor alle partijen.

"Ik denk dat het een fantastische deal is en een deal is alleen maar fantastisch als hij goed is voor iedereen. Ik heb een fantastische speler verloren en meneer Wenger heeft ook een fantastische speler verloren, dus United en Arsenal hebben een fantastische deal gesloten."

De 29-jarige Chileen Sanchez, die vrijdag direct in de wedstrijdselectie van United zal zitten, was bezig aan zijn vierde seizoen bij de 'Gunners', waar hij in 122 Premier League-duels zestig keer wist te scoren.

Mkhitaryan, eveneens 29, werd in de zomer van 2016 door United overgenomen van Borussia Dortmund. Voor de 'Mancunians' kwam de Armeense aanvaller dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden in actie. Daarin vond hij eenmaal het net. Vorig jaar maakte de middenvelder de tweede treffer in de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax (2-0).

Aangepast

Mourinho verwacht dat Mkhitaryan bij Arsenal beter uit de verf zal komen dan in zijn elftal. "Ik denk dat hij nog beter zal zijn dan bij ons. Hij is nu anderhalf jaar in Engeland en heeft zich aangepast aan het land. Bovendien past hij bij de manier van voetballen van Arsenal. Daarom ben ik ook blij voor Mkhitaryan."

"Had hij beter kunnen presteren bij United? Misschien. Had hij wat meer kunnen doen om zich aan ons aan te passen? Misschien. Maar ik heb nergens spijt van. Hij heeft belangrijke dingen voor ons gedaan, maar hij behoort nu tot de historie van de club."

Mourinho vertelde dat hij van plan is om Sanchez op alle vier de aanvallende posities in te zetten. "Ik ken hem al heel lang, we zitten meestal tegelijkertijd in hetzelfde land. Hij is succesvol geweest bij al zijn clubs, in allerlei verschillende systemen en op allerlei verschillende posities. Ik heb een heel goed gevoel over de transfer. Het zou vaker moeten voorkomen dat rivalen uit een groot voetballand een deal met elkaar maken."

Manchester United begint de uitwedstrijd in de vierde ronde van FA Cup tegen Yeovil Town, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland, vrijdag om 20.55 uur Nederlandse tijd.