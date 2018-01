Eerste onderzoeken sluiten hartaanval bij Kaiserslautern-trainer uit

Kaiserslautern meldt donderdag in een eerste update over de gezondheidssituatie van Strasser dat een hartaanval kan worden uitgesloten na de eerste onderzoeken in het ziekenhuis van Darmstadt.

De trainer zal donderdag meer cardiologische testen ondergaan om een precieze diagnose te stellen.

De wedstrijd uit de Tweede Bundesliga tussen Darmstadt 98 en 1. FC Kaiserslautern werd woensdag direct na het incident met Strasser gestaakt. Het stond op dat moment 0-0.

Assistent-trainer Alexander Bugera neemt voorlopig de taken van Strasser waar bij de hekkensluiter van het tweede niveau in Duitsland. De club weet nog niet wie er zaterdag in het thuisduel Fortuna Düsseldorf als eindverantwoordelijke op de bank zal zitten.

Strasser is sinds september de hoofdcoach bij Kaiserslautern. De voormalig verdediger stond tussen 1999 en 2002 als speler ook onder contract bij de viervoudig kampioen.