Ajax tekent samenwerkingsverband met Japanse club Sagan Tosu

Naar verluidt ontvangt Ajax op jaarbasis 300.000 euro. De clubs sloten een overeenkomst voor drie jaar.

Eind vorig jaar ging Ajax ook al in zee met de Chinese club Guangzhou R&F FC. "Dit is een nieuwe en belangrijke stap voor Ajax in Azië", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar op de website van Ajax.

Ajax heeft met de Ajax Coaching Academy (ACA) een platform opgericht waarmee de Amsterdammers expertise op het gebied van jeugdopleiding aan clubs over de hele wereld willen verkopen.

"Wij wilden via onze ACA graag met een Japanse club gaan samenwerken en dat is gelukt", aldus de oud-doelman. "Sagan Tosu is in 1997 opgericht en daarmee de jongste club in de Japanse J-League."

"Ze eindigden vorig seizoen als achtste in de competitie die in Azië wordt gezien als de meest ontwikkelde. Wij denken dat er veel groeipotentieel bij deze club aanwezig is en wij krijgen het vertrouwen om hen verder te helpen met de ontwikkeling van de club, met name via de jeugdopleiding."

Naast het verbeteren van de jeugdopleiding hoopt Ajax ook op commercieel gebied te profiteren van de samenwerking.

Gerenommeerde filosofie

Minoru Takehara, voorzitter van de Japanse club, tekende donderdag de samenwerkingsovereenkomst in de Johan Cruijff Arena.

"Sagan Tosu wil zich als club verder ontwikkelen door onder meer de jeugdopleiding te verbeteren. Ons uiteindelijke doel is om deze samenwerking verder uit te bouwen en jeugdspelers door te laten stromen naar een Europese topclub als Ajax."

Eerder deze week werd bekend dat Feyenoord een miljoenendeal heeft gesloten in het verre oosten. Onder de naam Feyenoord Viva Football Academy willen de Rotterdammers in zeven Chinese steden voetbalscholen oprichten en trainers gaan opleiden.