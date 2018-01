Oranje oefent in maart tegen Portugal na afzegging Spanje

De wedstrijd in het Stade de Genève, de thuishaven van Servette FC die plaats biedt aan ruim 30.000 toeschouwers, begint om 20.45 uur, meldt de KNVB donderdag. De Portugezen beleggen in die periode een trainingskamp in Genève.

Oranje zou op 27 maart eigenlijk tegen Spanje oefenen, maar de wereldkampioen van 2010 besloot die afspraak af te zeggen. Op verzoek van de Spanjaarden wordt deze wedstrijd naar een nader te bepalen datum verplaatst.

Spanje zou in aanloop naar het WK van komende zomer in Rusland liever tegen een sterkere tegenstander spelen. De verwachting is dat 'La Roja' het in het nieuwe stadion Wanda Metropolitano in Madrid zal gaan opnemen tegen Argentinië.

In twaalf eerdere duels won Oranje slechts eenmaal van Portugal. De laatste ontmoeting tussen de twee ploegen was een oefenduel in augustus 2013. Door treffers van Kevin Strootman en Cristiano Ronaldo werd het 1-1 in Faro.

Engeland

De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, die de KNVB in de loop van volgende maand hoopt te presenteren, debuteert op 23 maart in Amsterdam met een oefeninterland tegen Engeland.

Onder de vorige bondscoach Dick Advocaat, die de taken van de ontslagen Danny Blind overnam, wist Oranje zich niet voor het WK te plaatsen.

De eerste serieuze interland van het Nederlands elftal is pas op 9 september. Oranje opent de eerste editie van de Nations League dan met een uitwedstrijd tegen Frankrijk.