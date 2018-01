Proefperiode middenvelder Rodwell bij Vitesse gaat toch niet door

Vitesse meldt dat de proefperiode "omwille van organisatorische redenen'' niet doorgaat. Gedoe met het papierwerk is de reden dat Rodwell (26) niet naar Arnhem komt.

Rodwell stond in Engeland lang bekend als een groot talent. De middenvelder debuteerde eind 2007 op 16-jarige leeftijd als invaller in de hoofdmacht van Everton, tijdens het Europese duel met AZ in Alkmaar (2-3). Vier jaar later maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de nationale ploeg.

De Engelsman verhuisde in 2012 voor ruim 17 miljoen euro van Everton naar Manchester City, maar hij kon daar de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken.

Sinds 2014 staat de middenvelder onder contract bij Sunderland. Bij die club is Rodwell ook op een zijspoor beland.