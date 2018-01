Van Marwijk en Van Bommel willen met Australië tweede ronde halen op WK

"Het uitgangspunt bij het WK is om de volgende ronde te halen. Als we dat redden, dan hebben we het al heel goed gedaan", zegt Van Marwijk tegen Voetbal International.

Australië zit op het WK in Rusland in groep C met het sterke Frankrijk en verder bij Denemarken en Peru. "Normaal gesproken wordt Frankrijk nummer één", zegt Mark van Bommel tegen Radio538. De schoonzoon van Van Marwijk gaat aan de slag als assistent-bondscoach.

"Bij Australië denken ze: 'Nou, Peru en Denemarken, dat moet kunnen'. Maar zo denken Peru en Denemarken natuurlijk ook over ons."

"Het Australische elftal gaat iedereen nog verrassen, let maar op", voorspelt Van Bommel. "Het is een lastig team om te verslaan. Fysiek zijn ze sterk, die jongens willen allemaal heel graag. En je hoeft ze niet eens te motiveren, dat zit gewoon in hun aard."

De oud-international kan zijn werkzaamheden bij Australië combineren met zijn baan bij PSV. In Eindhoven is hij specialistentrainer en gaat hij na de zomer aan de slag als coach van het hoogste jeugdteam.

Saudi-Arabië

Behalve Van Marwijk en Van Bommel zijn ook assistenten Taco van der Velde en Roel Coumans door de Australische bond vastgelegd tot en met het WK van komende zomer. Het kwartet was tot september werkzaam bij de bond van Saudi-Arabië.

Hoewel Van Marwijk zich met de Arabieren plaatste voor het WK in Rusland, kon hij geen overeenstemming bereiken over de voorwaarden van een nieuw dienstverband.

In de WK-kwalificatie speelde Van Marwijk met Saudi-Arabië tweemaal tegen Australië. Thuis werd met 2-2 gelijkgespeeld, in Australië verloren de Saudi's met 2-1. "Door die wedstrijden kennen we de ploeg natuurlijk al behoorlijk goed", aldus Van Marwijk.

"Het is fantastisch om met Australië naar het WK te gaan. We hebben weinig tijd, maar dat is ook de uitdaging. In maart hebben we de eerste oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Colombia. Dat is het eerste moment dat we kennismaken met de spelersgroep."

Australië begint het WK op 16 juni met de groepswedstrijd tegen Frankrijk in Kazan.