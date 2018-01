Zidane beseft na nieuwe domper dat hij moet vechten voor zijn baan

"Ja, dit is mijn fout, dat lijkt me duidelijk. Ik voel me zeer verantwoordelijk", nam de 45-jarige Zidane na de wedstrijd in Bernabeu de schuld voor de nederlaag op zich.

"We kunnen niet spelen zoals we vanavond deden in de eerste helft", verzuchtte de Fransman. "Het resultaat is logisch; de tegenstander speelde zijn spel en wij deden dat niet. We kunnen zeggen wat we willen, maar het is een moeilijke avond voor ons allemaal. En ik ben de eerste die daarvoor de schuld moet krijgen."

Door het pijnlijke verlies tegen Leganes, dat in La Liga slechts dertiende staat, is Real uitgeschakeld in de Copa del Rey, hoewel de heenwedstrijd in de kwartfinale van de beker vorige week nog met 0-1 werd gewonnen in het Estadio Municipal de Butarque.

De Madrilenen hebben dit seizoen nu al zes keer verloren in alle competities. De 'Koninklijke' heeft bovendien maar twee van zijn laatste zes wedstrijden gewonnen, waardoor de druk op Zidane steeds verder toeneemt.

Krediet

'Zizou' heeft krediet bij Real omdat hij sinds zijn aantreden aan het begin van 2016 twee keer de Champions League, één keer de landstitel, twee keer de Europese Super Cup, één keer de Spaanse Super Cup en twee keer het WK voor clubs heeft gewonnen, maar hij weet als geen ander hoe het werkt in Madrid als de resultaten niet goed zijn.

Na de uitschakeling in de beker en een achterstand van liefst negentien punten op koploper FC Barcelona in de competitie is de Champions League nog de enige grote prijs die Real kan winnen dit seizoen.

De titelverdediger neemt het op 14 februari en 6 maart in de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi op tegen de Franse koploper Paris Saint-Germain.

"Natuurlijk staat mijn baan op het spel in de wedstrijden tegen PSG, dat lijkt me duidelijk", stelde Zidane. "Ik ben de coach, ik ben verantwoordelijk en ik zal oplossingen moeten vinden om het team beter en efficiënter te laten spelen. Ik zal altijd blijven vechten en blijven werken om het team te verbeteren."

"Dit is een zware klap voor ons, maar 2018 is nog lang niet voorbij. We moeten doorgaan, er is geen andere mogelijkheid", aldus Zidane, die zaterdag met Real in La Liga op bezoek gaat bij Valencia.