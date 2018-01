Van Bronckhorst geniet van ontvangst Van Persie in de Galgenwaard

"Dat bijna het hele stadion applaudisseerde was mooi om te zien. Je merkte de waardering van de mensen toen hij erin kwam. Robin heeft al heel veel betekend voor het Nederlandse voetbal", aldus de oefenmeester van de regerend landskampioen voor de camera van FOX Sports.

Van Bronckhorst bracht Van Persie in de 81e binnen de lijnen ten faveure van Dylan Vente en zag hoe de 34-jarige routinier in de blessuretijd nog heel dicht bij het winnende doelpunt was.

"Dat was zonde. Hij wilde de doelman met zijn rechterbeen met een tegendraads schot verschalken, maar door het veld stuiterde de bal omhoog. De slechte staat van de grasmat was niet in zijn en ons voordeel."

Desondanks was Van Bronckhorst van mening dat Van Persie een goede invalbeurt kende en gelijk al liet zien dat hij een toegevoegde waarde kan zijn voor dit Feyenoord.

"Ik vond het heel leuk om te zien hoe hij speelde. Hij bracht meteen energie in de ploeg. Bijna heeft ons dat twee punten meer opgeleverd."

Tapia

Van Bronckhorst baalde wel van het in zijn ogen onnodige puntenverlies van Feyenoord in de Domstad. Met name de manier waarop de 1-1 van Gyrano Kerk viel vond hij niet door de beugel kunnen.

"We kwamen door een mooi doelpunt van Sam (Larsson, red.) terecht op voorsprong. Daarna was er helemaal niets aan de hand voor ons, maar uit het niets valt dan toch de gelijkmaker. We verdedigden niet alert genoeg. Dat heeft ons de overwinning gekost."

Van Bronckhorst doelde daarbij vooral op de ongelukkig spelende Renato Tapia en haalde de centrumverdediger dan ook in de tweede helft naar de kant, al had dat volgens hem vooral een andere oorzaak.

"Met name in de tweede helft moesten we met meer ruimte in de rug spelen. Utrecht zakte wat in, gebruikte veel de lange bal. Daarom ben ik met Jeremiah (St. Juste, red), met zijn snelheid, in het centrum gaan spelen. Daarna hadden we het redelijk onder controle."

El Ahmadi

Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi was net als Van Bronckhorst onder de indruk van wat Van Persie liet zien in de minuten die hij in actie kwam.

"Je kon aan alles zien hoe goed hij is. Hij is zo slim, in zijn balbehandeling en het positie kiezen, bij het passen en trappen. Daar straalt de kwaliteit vanaf. Daar wil ik in meegaan, daar moeten wij allemaal in meegaan."

El Ahmadi vond dat Feyenoord de vrijwel kansloze nederlaag afgelopen zondag op bezoek bij aartsrivaal Ajax (2-0) redelijk had rechtgezet.

"We hebben elkaar in elk geval niet laten zakken. Renato maakte wel een fout bij de gelijkmaker, maar hij ging daarna toch goed door. Zo hoort het ook. We moeten met elkaar gewoon keihard blijven trainen.''