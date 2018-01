Arsenal naar eindstrijd League Cup, Real uitgeschakeld in Copa del Rey

Arsenal had tegen Chelsea na de 0-0 van vorige week in de heenwedstrijd op Stamford Bridge in de return in het eigen Emirates Stadium voldoende aan een 2-1 zege.

Arsenal kwam nog wel op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Eden Hazard, maar een eigen goal van Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger en een treffer van Granit Xhaka bezorgden de 'Gunners' alsnog de winst.

Arsenal neemt het in de eindstrijd op Wembley op tegen Manchester City, dat in zijn halve finale over twee duels met 5-3 te sterk was voor Bristol City.

Arsenal staat voor zesde keer in de eindstrijd van het tweede bekertoernooi van Engeland. De club uit Londen slaagde er alleen in 1987 (2-1 tegen Liverpool) en 1993 (2-1 tegen Sheffield Wednesday) in om de League Cup te winnen.

Real Madrid

In de Spaanse beker verloor Real Madrid de return tegen Leganes in het eigen Estadio Santiago Bernabeu met 1-2 en verspeelde zo de 0-1 zege van vorige week in de heenwedstrijd in Estadio Municipal de Butarque.

Zonder Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Toni Kroos - die rust kregen van trainer Zinedine Zidane - stond Real Madrid halverwege al op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Javier Eraso.

De 'Koninklijke' kwam vlak na rust nog wel langszij dankzij een treffer van Karim Benzema, maar de tweede goal van Leganes van Gabriel deed de negentienvoudig winnaar de das om.

Naast Leganes schaarde ook Valencia zich woensdag, weliswaar met de nodige moeite, onder de laatste vier in het Spaanse bekertoernooi.

FC Barcelona

De club uit de sinaasappelstad verloor op bezoek bij Deportivo Alaves met dezelfde cijfers (2-1) als dat er zeven dagen geleden voor eigen publiek werd gewonnen, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Omdat Valencia drie van de vier penalty's wist te benutten en Deportivo Alaves maar liefst drie van de vijf niet kon verzilveren, mocht de nummer drie van de Primera Division zich halvefinalist noemen.

Dinsdag al bereikte Sevilla de voorlaatste ronde door Atletico Madrid over twee duels met niet minder dan 5-2 de baas te zijn.

FC Barcelona komt donderdag thuis nog in actie tegen stadgenoot Espanyol. De titelverdediger en koploper van de Primera Division verloor vorige week de heenwedstrijd tot ieders verbazing met 1-0.

De Vrij

In de Serie A nestelde Stefan de Vrij zich met Lazio steviger op de derde plaats. De Romeinen wonnen in eigen huis eenvoudig met 3-0 van Udinese.

Lazio stond halverwege al op een 1-0 voorsprong door een eigen doelpunt van Udinese-verdediger Samir. Na rust liep de thuisclub simpel uit naar 3-0 dankzij treffers van Nani en Felipe Anderson.

De Vrij vormde zoals gebruikelijk samen met Wallace en Stefan Radu negentig minuten lang de driemansverdediging van Lazio.

Lazio heeft ondanks de zege nog altijd een ruime achterstand op de nummers één en twee van de ranglijst, Napoli en Juventus. Lazio bezit na 21 speelrondes 46 punten, terwijl Napoli en Juventus er al respectievelijk 54 en 53 hebben.

De ploeg van trainer Simone Inzaghi, de jongere broer van Filippo Inzaghi, staat nu wel drie punten los van nummer vier Internazionale.

