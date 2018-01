'Ajax verkoopt Younes voor vijf miljoen euro aan Napoli'

Dat brengen verschillende zowel Nederlandse als buitenlandse media woensdag naar buiten.

Younes reist spoedig af naar Napels om daar zijn handtekening te zetten onder een contract tot de zomer van 2023.

De 24-jarige Duitse aanvaller aaste al langere tijd op een vertrek naar Italië, maar Ajax en Napoli steggelden de afgelopen weken over het prijskaartje dat om zijn nek hangt.

Aangezien de dribbelaar in de Johan Cruijff Arena beschikte over een aflopende verbintenis, wilde Napoli aanvankelijk niet meer betalen dan één miljoen euro, maar daar is nu dus verandering in gekomen.

Ajax nam Younes medio 2015 voor zo'n tweeënhalf miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en zag hem sindsdien in 96 officiële wedstrijden tot zeventien doelpunten en 24 assists komen.

Kluivert

Younes speelde zich vorig jaar zelfs in de nationale ploeg van Duitsland, waarmee hij in de voorbije zomer de Confederations Cup in Rusland wist te winnen.

Younes raakte bij Ajax onlangs echter zijn basisplaats kwijt aan Justin Kluivert. Zondag in de met 2-0 gewonnen topper in eigen huis tegen Feyenoord moest hij negentig minuten lang op de bank blijven zitten.

Volgens De Telegraaf gaat Ajax nog deze maand een poging wagen om een vervanger van Younes aan te trekken. De kans is groot dat dat Zakaria Labyad wordt.

De eveneens 24-jarige aanvaller van FC Utrecht staat bovenaan het wensenlijstje van trainer Erik ten Hag, die de laatste anderhalf jaar met de zesvoudig international van Marokko samenwerkte in de Domstad.