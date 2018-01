Oefenduel Nederlands elftal met Spanje definitief geschrapt

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, zei woensdag dat de wedstrijd na overleg is geschrapt. "We zijn druk bezig om een passende vervanger voor Spanje te vinden'', aldus Gudde, die uiterlijk in de derde week van februari een nieuwe bondscoach wil presenteren.

Oranje speelt vrijdag 23 maart de eerste oefenwedstrijd van het jaar. Engeland is in de Johan Cruijff Arena de tegenstander.

Argentinië

Spaanse media meldden eerder deze maand dat de Spaanse bond gekozen heeft voor een oefenduel met Argentinië.

'La Roja' werkt op 27 maart namelijk voor het eerst een interland af in het nieuwe stadion Wanda Metropolitano in Madrid en de Spaanse bond zou daarvoor een sterkere tegenstander dan Oranje willen hebben.

Op het WK in Rusland is Spanje ingedeeld in groep B met Europees kampioen Portugal, Marokko en Iran.