Gudde hoopt in derde week februari bondscoach Oranje aan te stellen

"In de derde week van februari is er meer duidelijkheid", zei Gudde in Lausanne, waar de loting van de eerste editie van de Nations League werd verricht.

Bij zijn aantreden in november liet de oud-directeur van Feyenoord weten eerst een technisch directeur te willen aanstellen en daarna een bondscoach. Het is nu niet meer zeker of die volgorde aangehouden zal worden. "Idealiter loopt het gelijk op. Ik kan dat nu niet inschatten."

"De eerstkomende interland is 23 maart tegen Engeland. Een maand voor dat duel moeten we een bondscoach hebben", zei Gudde. "Ik heb aan het begin gezegd dat ik er honderd dagen voor uittrek. Dat is nog steeds zo."

Oranje zit sinds eind november zonder technische staf, nadat het contract van Dick Advocaat en zijn assistenten Ruud Gullit en Fred Grim afliep. De functie van technisch directeur is al langer vacant na het opstappen van Hans van Breukelen.

Fred Rutten gaf eerder woensdag te kennen benaderd zijn voor de functie van technisch directeur. De 55-jarige coach wil echter als hoofdtrainer werkzaam blijven en kiest vermoedelijk voor een aanbieding van het Israëlische Maccabi Haifa.

Loting

Zonder bondscoach of technisch directeur werd Oranje bij de loting voor de Nations League vertegenwoordigd door Gudde, secretaris-generaal Gijs de Jong en teammanager Fernando Arrabal. Zij zagen dat er met wereldkampioen Duitsland en verliezend EK-finalist Frankrijk twee loodzware tegenstanders uit de koker kwamen.

De nog aan te stellen bondscoach kan in september, oktober en november dan ook zijn borst natmaken. "Omdat we in divisie A bij de hoogste twaalf landen zaten, wisten we op voorhand dat het een zware loting zou worden", aldus Gudde. "Als ik zeg dat het een grote uitdaging is, dan is dat een understatement."

"Het allerbelangrijkste: dit zijn buitengewoon interessante wedstrijden", oordeelt de KNVB-directeur. "Voor de spelers, maar ook voor de staf en voor de Nederlandse supporters. Daar kijken we erg naar uit."

Gudde maakte verder bekend dat het geplande oefenduel met Spanje eind maart definitief niet doorgaat. De Spanjaarden geven de voorkeur aan een Zuid-Amerikaanse opponent.

Löw

De Duitse bondscoach Joachim Löw is blij met Frankrijk en Nederland als tegenstanders in de Nations League. "Dit is reuze interessant. Nederland en Frankrijk zijn buurlanden met een lange voetbalgeschiedenis en voetbalcultuur. Voor de fans, maar voor als allemaal zijn dit interessante wedstrijden.''

"Ik zie de komst van de Nations League als iets positiefs. Het is nieuw en het belangrijkste is dat er niet meer interlands bijkomen. De duels komen in plaats van oefenduels. Spelers worden niet extra belast. Wedstrijden op hoog niveau en onder weerstand juich ik toe.''

Reinhard Grindel, voorzitter van de Duitse voetbalbond, verwacht dat sceptici hun negatieve mening over de Nations League bijstellen. "Ik denk dat deze competitie, met de sterke tegenstanders in het achterhoofd, nu meer wordt gerespecteerd dan voorheen."