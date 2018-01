Coach Engelse voetbalsters biedt excuses aan voor seksistische tweets

"Na een aantal opmerkingen die ik jaren geleden heb gemaakt, wil ik graag verduidelijken dat deze niet een ware afspiegeling waren of zijn van mijn karakter of opvattingen, en ik wil graag mijn excuses aanbieden", schrijft Neville in een verklaring van de Engelse voetbalbond FA.

"Ik ben me terdege bewust van de verantwoordelijkheden die een bondscoach van het Engelse vrouwenteam heeft en ik ben ontzettend trots en vereerd dat ik deze functie gekregen heb. Ik kijk nu uit naar de toekomst en zal keihard werken om te proberen het team aan successen te helpen."

Vrijwel direct na de aanstelling van de 41-jarige Neville tot het EK van 2021 ontstond er dinsdag opschudding in Engeland over verschillende controversiële tweets van de 59-voudig international.

Zo schreef de voormalig verdediger van Manchester United op 1 juli 2011 als misplaatste grap: "Relax, ik ben weer afgekoeld - ik heb net mijn vrouw geslagen!!! Voel me nu beter!" En op 3 december 2012 twitterde Neville: "Jullie vrouwen willen altijd gelijkheid totdat de rekeningen betaald moeten worden #hypocrieten."

Neville besloot dinsdagavond om zijn twitteraccount @fizzer18 helemaal te verwijderen.

Ervaring

Volgens The Guardian was de FA op de hoogte van de tweets van Neville voordat de Engelsman aangesteld werd als bondscoach, maar werd er besloten om er niks over te zeggen bij zijn presentatie.

De controversiële tweets zijn niet de enige reden waarom er veel kritiek is op de benoeming van Neville als bondscoach. Hij was eerder alleen assistent bij Engeland onder-21, veldtrainer bij Manchester United en assistent van zijn broer Gary Neville bij Valencia. Hij heeft nog nooit een functie gehad in het vrouwenvoetbal.

Kick It Out, een organisatie die strijdt tegen discriminatie in het voetbal, schrijft woensdagmiddag in een verklaring dat "de aanstelling van Phil Neville als bondscoach meer vragen dan antwoorden oproept voor de FA".

"Kick It Out maakt zich grote zorgen over het proces dat geleid heeft tot de aanstelling van iemand die geen ervaring heeft als hoofdcoach of in het vrouwenvoetbal."

"Ook zijn we na de aanstelling gewezen op vrouwonvriendelijke en seksistische opmerkingen van Neville op Twitter. Wij vragen ons nu af of de FA Neville zal aanklagen voor het plaatsen van deze teksten op sociale media, aangezien er recent ook straffen zijn uitgedeeld aan actieve voetballers voor dergelijke opmerkingen op sociale media."

Sampson

Neville is de opvolger van Mark Sampson. De 35-jarige Welsman moest twee maanden na de nederlaag tegen Nederland in de halve finale van het EK (3-0) vertrekken vanwege "onbehoorlijk en onacceptebal gedrag".

Uit onderzoek van de FA bleek dat Sampson zich racistisch had uitgelaten tegen speelsters Eniola Aluko and Drew Spence.