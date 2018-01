Oranje treft Frankrijk en Duitsland in eerste editie Nations League

Oranje zat bij de loting in Lausanne in pot 3 van divisie A - de hoogste divisie - en wist vooraf al dat het twee toplanden zou treffen in de groepsfase, die van september tot november wordt afgewerkt.

Nederland speelt in die maanden zowel uit als thuis tegen Frankrijk en Duitsland. Het land dat als derde en laatste eindigt degradeert naar divisie B van de Nations League, die voor het eerst op het programma staat. In 2020 begint de tweede editie.

Alle groepswinnaars van de Nations League gaan door naar de eindronde in de zomer van 2019 en die bestaat per divisie (A, B C en D) uit twee halve finales, een finale en een troostfinale.

De vier winnaars plaatsen zich voor het EK 2020, dat in twaalf verschillende landen gespeeld wordt. Ook uit de relatief zwakke Divisie D zal dus in elk geval één land naar het EK gaan.

EK-tickets

De Nations League dient ter vervanging van de vaak weinig interessante oefenduels, maar kan ook een vangnet zijn als Oranje via de reguliere kwalificatie opnieuw naast een EK-ticket grijpt.

Die kwalificatie begint door de Nations League pas in maart 2019 en daarbij worden de overige twintig van de 24 EK-tickets verdeeld. De loting voor de EK-kwalificatie is in december 2018.

Oranje staat in de Nations League met Duitsland en Frankrijk als tegenstanders voor een moeilijke opgave. In de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland speelde Nederland ook al tegen Frankrijk en die duels werden met 0-1 en 4-0 verloren. De Fransen plaatsten zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het WK, Oranje werd derde in de groep achter Zweden en liep daardoor kwalificatie mis.

De laatste wedstrijd tussen Oranje en Duitsland was een vriendschappelijk duel in november 2012 (0-0) in Amsterdam. De laatste keer dat de buurlanden in een competitieve interland tegenover elkaar stonden, was op het EK 2012 in Polen en Oekraïne. De 'Mannschaft' won dat groepsduel in Kharkov met 2-1.

Volledige uitslag loting

Divisie A, groep 1: Duitsland, Frankrijk, Nederland

Divisie A, groep 2: België, Zwitserland, IJsland

Divisie A, groep 3: Portugal, Italië, Polen

Divisie A, groep 4: Spanje, Engeland, Kroatië

Divisie B, groep 1: Slowakije, Oekraïne, Tsjechië

Divisie B, groep 2: Rusland, Zweden, Turkije

Divisie B, groep 3: Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Noord-Ierland

Divisie B, groep 4: Wales, Ierland, Denemarken

Divisie C, groep 1: Schotland, Albanië, Israël

Divisie C, groep 2: Hongarije, Griekenland, Finland, Estland

Divisie C, groep 3: Slovenië, Noorwegen, Bulgarije, Cyprus

Divisie C, groep 4: Roemenië, Servië, Montenegro, Litouwen

Divisie D, groep 1: Georgië, Letland, Kazachstan, Andorra

Divisie D, groep 2: Wit-Rusland, Luxemburg, Moldavië, San Marino

Divisie D, groep 3: Azerbeidzjan, Faröer, Malta, Kosovo

Divisie D, groep 4: Montenegro, Armenië, Liechtenstein, Gibraltar