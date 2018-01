Oranjevrouwen zullen uitslag oefenduel niet nogmaals geheimhouden

Oranje verloor in het Spaanse La Manga met 4-1 van de Engelsen, maar daar meldde de KNVB niets over en vragen over het resultaat bleven aanvankelijk onbeantwoord.

Op de website livescore.com was echter terug te zien dat Oranje met 4-1 had verloren en daarmee geconfronteerd bevestigde de KNVB het resultaat alsnog.

"Die uitslag lekte uiteraard gewoon uit. Op die gang van zaken reageerde de buitenwacht gisteren terecht verbaasd", zegt Wiegman woensdag op OnsOranje.nl over de gang van zaken.

"Zoiets werkt niet, dus dat doen we niet meer. Iedereen mag weten welke resultaten het Nederlands elftal boekt, het publiek is terecht geïnteresseerd in ons en die belangstelling van media en publiek is begrijpelijkerwijs alleen maar toegenomen na het EK. Waar we overigens alleen maar blij mee zijn."

Geen communicatie

Het achterhouden van informatie over de wedstrijd, die achter gesloten deuren gespeeld werd, was de wens van tegenstander.

"De Engelsen hadden redenen om volstrekt geen communicatie over deze trainingswedstrijd te willen. Ze verzochten ons vooraf om ook over de uitslag geen contact te hebben met de buitenwacht. Daar hebben we uit collegialiteit aan willen voldoen."

Met het verlies tegen Engeland werd het trainingskamp van de Oranjevrouwen in Spanje afgesloten. Zaterdag werd in La Manga met 2-0 van Spanje verloren, maar in tegenstelling tot het duel met de Engelsen was dat een officiële interland.

"Tegen Engeland was een wedstrijd waarin we onbeperkt mochten wisselen", vertelt Wiegman. "We wilden iedereen aan het werk zien, waarbij er in de tweede helft nog maar twee EK-finalisten in het veld stonden. Ik wil daarmee het resultaat niet vergoelijken, want uiteraard willen we elke wedstrijd winnen, maar het was wel echt een trainingswedstrijd."

Overigens is nog altijd weinig over de wedstrijd tegen de Engelsen bekend. De KNVB erkent nu weliswaar dat er met 4-1 verloren is, maar de doelpuntenmaker blijft onbekend. Ook de opstelling komt niet naar buiten.

WK-kwalificatie

De volgende wedstrijd voor de Oranjevrouwen is pas over ruim twee maanden. Op 6 april is Noord-Ierland de tegenstander in de WK-kwalificatie. Met zeven punten uit drie duels gaat Nederland aan kop in groep 3.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.