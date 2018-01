Roda JC verkoopt talentvolle verdediger Ananou aan FC Ingolstadt

"FC Ingolstadt is een ambitieuze club waar ik de beste omstandigheden zal vinden om de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten", zegt Ananou op de site van zijn nieuwe club. "Ik ben blij dat de 'Schanzer' mij de kans geven om weer in mijn geboorteland te gaan voetballen."

De jeugdinternational van Duitsland, die Togolese roots heeft, stapte in de zomer van 2016 transfervrij over van 1. FC Köln naar Roda JC. Hij had in Kerkrade nog een contract tot en met het einde van het huidige seizoen.

Ananou speelde vorig seizoen achttien competitiewedstrijden voor Roda JC en dit seizoen staat hij op elf wedstrijden in de Eredivisie. Afgelopen weekend stond hij nog in de basis in de thuiswedstrijden tegen FC Twente (1-1).

Flexibel

Technisch directeur Angelo Vier van FC Ingolstadt, dat momenteel vierde staat in de Tweede Bundesliga, noemt Ananou een speler die "flexibel inzetbaar is in de verdediging" en een "jong en hongerig talent".

Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom.

Roda JC huurde eerder deze winterse transferperiode Donis Avdijaj van Schalke 04 en haalde Maecky Ngombo transfervrij.