Trainer Faber na dit seizoen weg bij FC Groningen

De huidige nummer dertien van de Eredivisie en de 47-jarige coach melden in goed overleg uit elkaar te gaan. "Beide partijen hadden dezelfde gedachte om na dit seizoen een andere weg te willen inslaan", zegt Faber op de website van FC Gronigen.

"Die beslissing had ik voor mezelf al genomen. We gaan met elkaar op professionele wijze verder en richten al onze aandacht op een goede tweede seizoenshelft."

Manager technische zaken Ron Jans van FC Groningen benadrukt dat het besluit om afscheid te nemen van Faber in goede harmonie is genomen. "Zoals onze samenwerking tot nu toe steeds loopt, is ook deze beslissing in een prima verstandhouding tot stand gekomen."

"Het is goed dat er nu duidelijkheid is, daar kunnen beide partijen verder mee. We hebben er alle vertrouwen in dat we de stijgende lijn van de laatste weken - waarin diverse talenten uit de eigen opleiding de kans krijgen zich te profileren - kunnen doortrekken en zijn ervan overtuigd dat we dit seizoen op een goede manier met elkaar kunnen afsluiten."

Groninger

Ook assistent-trainer Marcel Groninger (47) vertrekt na dit seizoen. Hij werkt sinds 2013 bij de club.

"Marcel heeft een goede bijdrage geleverd aan de prestaties van de club in de afgelopen seizoenen", aldus Jans "We hebben besloten na dit seizoen met een andere technische staf te gaan werken en daarin zien wij geen ruimte meer voor Marcel."

Achtste

In het eerste seizoen onder Faber eindigde Groningen op de achtste plek van de Eredivisie. In de play-offs om Europees voetbal werd vervolgens tweemaal met 4-1 verloren van AZ.

Faber was eerder trainer van NEC, dat als gepromoveerde ploeg knap tiende werd in de Eredivisie. Voorheen was hij werkzaam als assistent-trainer van Phillip Cocu bij PSV en als hoofdtrainer van FC Eindhoven. In aanloop naar en tijdens het EK 2012 in Polen en Oekraïne fungeerde Faber bij Oranje als assistent van bondscoach Bert van Marwijk.

De voormalig verdediger van PSV, NEC, Sparta Rotterdam en FC Groningen kwam in zijn spelersloopbaan tot één interland voor het Nederlands elftal.

In de resterende vijftien competitieduels zal Faber FC Groningen zo ver mogelijk van degradatiegevaar moeten houden. Na negentien wedstrijden heeft de ploeg maar vijf punten meer dan NAC Breda, dat zestiende staat.

Zaterdag (aftrap 18.30 uur) speelt Groningen in het Noordlease Stadion tegen Heracles Almelo.

