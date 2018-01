'Feyenoord slaat miljoenenbod Newcastle United op Jörgensen af'

Dat schrijft Sky Sports woensdag, nadat VI dinsdag al meldde dat de Engelse club een bod voorbereidde.

Het eerste bod van Newcastle United zou 18,2 miljoen euro bedragen. In de clubgeschiedenis gaf de huidige nummer vijftien van de Premier League slechts zes keer meer uit aan een speler.

Michael Owen (25 miljoen in 2005), Alan Shearer (21 miljoen in 1996), Albert Luque (20 miljoen in 2005), Georginio Wijnaldum (20 miljoen in 2015), Aleksandar Mitrovic (18,5 miljoen in 2015) en Florian Thauvin (18,3 miljoen in 2015) waren duurder voor de 'Magpies'.

Jörgensen, die vorige week zijn 27e verjaardag vierde, speelt sinds anderhalf jaar bij Feyenoord. De Rotterdammers betaalden 3,5 miljoen euro om de spits over te nemen van FC Kopenhagen.

Met 21 treffers in zijn eerste seizoen werd Jörgensen vorig seizoen topscorer van de Eredivisie en leidde hij Feyenoord naar de eerste landstitel in achttien jaar. Dit seizoen miste hij een aantal wedstrijden door een gebroken pols. In veertien competitieduels maakte hij zeven goals voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

Rode kaart

Zondag kreeg Jörgensen een rode kaart in de met 2-0 verloren Klassieker tegen Ajax. Daardoor zal hij woensdagavond geschorst zijn wanneer Feyenoord een inhaalduel speelt in de Galgenwaard tegen FC Utrecht.

Met de transfervrije Robin van Persie (34) trok Feyenoord al een nieuwe spits aan. Daar staat tegenover dat reservespits Michiel Kramer nog altijd mag vertrekken. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af en zal niet verlengd worden.

