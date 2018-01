Manchester City eerste finalist League Cup, Sevilla schakelt Atletico uit

Na de zwaarbevochten 2-1 overwinning van twee weken geleden in het eigen Etihad Stadium werd in de return in Bristol met 2-3 gewonnen van de stuntploeg, die een ronde eerder titelhouder Manchester United uitschakelde.

In de finale speelt Manchester City tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen de stadgenoten Arsenal en Chelsea. De eerste ontmoeting van die Londense bekerderby eindigde in een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

Net als in de heenwedstrijd bood Bristol City, de nummer vijf op het tweede Engelse profniveau, de koploper van de Premier League aardig partij. Niettemin zorgde Leroy Sané vlak voor rust voor de openingstreffer op Ashton Gate.

Vier minuten na de hervatting leek het sprookje definitief uit voor Bristol. Sergio Aguero verdubbelde de marge en hielp Manchester City in een zetel. Marlon Pack zorgde na iets meer dan een uur toch weer voor wat hoop bij de Championship-club.

In de vierde minuut van de blessuretijd maakte Aden Flint er zelfs nog 2-2 van, waardoor het hele stadion er nog eens achter ging staan, maar Kevin De Bruyne bepaalde de eindstand in de absolute slotseconden toch nog op 2-3.

Reuzendoder

Bristol toonde zich eerder dit toernooi een heuse reuzendoder door liefst vier Premier League-clubs uit te schakelen: Manchester United, Crystal Palace, Stoke City en Watford. Over iets meer dan een maand, op zondag 25 februari, wordt de finale van de League Cup afgewerkt op Wembley.

De 'Citizens' van Guardiola zijn nog op vier fronten actief. De miljoenenformatie staat fier bovenaan in de competitie, speelt zondag in de FA Cup tegen Cardiff City en treft FC Basel in de achtste finales van de Champions League.

Copa del Rey

Sevilla mag zich de eerste halvefinalist van de Copa del Rey noemen. De Andalusiërs waren over twee duels een maatje te groot voor Atletico Madrid. Na de 1-2 overwinning in de hoofdstad werd het dinsdag 3-1 in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Atletico-vedette Antoine Griezmann maakte nog wel de openingstreffer van Sergio Escudero ongedaan, maar daarna liep het Sevilla van de nieuwe Italiaanse trainer Vincenzo Montella uit via Ever Banega (strafschop) en Pablo Sarabia.

Donderdag kan ook FC Barcelona zich voor de laatste vier plaatsen. Dan moet het in Camp Nou een 0-1 achterstand wegpoetsen tegen stadgenoot Espanyol. Valencia verdedigt een 2-1 voorsprong tegen Alaves en Real Madrid moet donderdag een 1-0 voorsprong tegen Leganes over de streep trekken.