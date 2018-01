Phil Neville aan de slag als bondscoach Engelse voetbalsters

Voor de 41-jarige Neville is het zijn eerste echte klus als hoofdtrainer. De 59-voudig international heeft een contract gekregen tot het EK van 2021.

Neville was eerder alleen assistent bij Engeland onder 21, veldtrainer bij Manchester United en assistent van zijn broer Gary Neville bij Valencia. Wel zat hij in 2015 één keer als hoofdtrainer op de bank bij Salford City, de club waar hij mede-eigenaar van is.

"Ik vind het een enorme eer dat ik de Engelse vrouwen mag leiden", reageert Neville. "Dit team staat op de rand van iets bijzonders en ik wil de ploeg naar een nog hoger niveau tillen."

Begin maart zit Neville voor het eerst op de bank. Dan neemt Engeland het in het kader van de She Believes Cup op tegen Frankrijk en de nummer één en twee van de FIFA-ranglijst; de Verenigde Staten en Duitsland.

Sampson

Afgelopen zomer strandde Engeland nog in de halve finales van het EK. De 'Lionesses' verloren in Enschede met 3-0 van de latere kampioen en het gastland Nederland. Twee maanden later moest Sampson het veld ruimen.

De 35-jarige oefenmeester werd op straat gezet vanwege "onbehoorlijk en onacceptabel gedrag". Zo zou de Welshman zich in zijn tijd bij Bristol racistisch hebben uitgelaten tegen zijn speelster Eni Aluko.

Sinds het vertrek van Sampson werden zijn honneurs waargenomen door Mo Marley. Onder haar leiding won Engeland in de WK-kwalificatiereeks van achtereenvolgens Rusland (6-0), Bosnië-Herzegovina (4-0) en Kazachstan (5-0).

Dinsdag rekenden de Engelse voetbalsters in een trainingswedstrijd achter gesloten deuren in het Spaanse La Manga met 1-4 af met de Oranjevrouwen.

