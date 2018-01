Oranjevrouwen verliezen achter gesloten deuren trainingsduel van Engeland

Omdat de KNVB geen informatie over de wedstrijd naar buiten wil brengen, is niets bekend over de opstelling en de bond meldt ook niet wie gescoord heeft voor Oranje.

Het was zelfs niet de bedoeling om de uitslag naar buiten te brengen. Nadat via social media de eindstand toch bekend raakte, werd dit uiteindelijk alsnog via Twitter door de KNVB bevestigd.

Met de nederlaag tegen de Engelse ploeg is er voor Oranje een einde gekomen aan het trainingskamp aan de Spaanse kust. Zaterdag had de formatie van bondscoach Sarina Wiegman in een officiële oefeninterland ook al verloren van Spanje (2-0). Dat betekende de eerste nederlaag sinds 9 juni 2017.

Afgelopen zomer werd in de halve finales van het gewonnen EK in eigen land nog met 3-0 gewonnen van de 'Lionesses', die dinsdag Phil Neville presenteerden als nieuwe bondscoach.

WK-kwalificatie

De eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd voor de Oranjevrouwen is pas over ruim twee maanden. Op 6 april is Noord-Ierland de tegenstander. Met zeven punten uit drie duels gaat Nederland aan kop in groep 3.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.

