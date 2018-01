Russische voetbalbond beboet Spartak Moskou voor racistische tweet

Het Twitter-kanaal van de Russische club plaatste op zaterdag 13 januari een video van donkere spelers die aan het trainen waren in de zon, met de begeleidende tekst: 'Zie hier hoe chocolade smelt in de zon.'

Leonid Trakhtenberg is daarvoor beboet met een bedrag van 'slechts' 20.000 roebels. De mediabaas van Spartak was zelf echter niet verantwoordelijk voor de betreffende tweet, want hij had Twitter-account die dag overgelaten aan verdediger Georgi Dzhikiya.

De 24-jarige teamgenoot van Quincy Promes komt er vanaf met een waarschuwing. Dzhikiya bood na alle commotie al snel zijn excuses aan voor de racistische tweet, die vrijwel direct verwijderd werd door de regerend kampioen van Rusland.

Herinnering

Het incident komt de Russische voetbalbond niet goed uit. De gastheer van het WK van komende zomer ligt al langer onder vuur vanwege racisme in het land en ligt ook onder een vergrootglas bij antiracismeorganisatie Kick it Out.

"Deze tweet vanuit het officiële account van Spartak Moskou toont eens te meer aan dat er vooroordelen ten opzichte van donkere mensen bestaan in Rusland", aldus Kick it Out, dat strijdt tegen racisme in de sport. "Met het WK voor de deur is dit een herinnering aan Rusland dat er nog flink wat werk aan de winkel is, wil het racisme in alle vormen uitbannen."

Rusland opent op 14 juni het WK met de eerste groepswedstrijd in Moskou. De finale is op 15 juli, ook in het Luzhniki Stadium in de hoofdstad.